Balıkesir beşik gibi

10 Ağustos Pazar günü 6.1 büyüklüğündeki depremle sallanan Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki artçı sarsıntılar devam ediyor.

4 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM DAHA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi. Depremin, 10,97 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

880 ARTÇI MEYDANA GELDİ

Öte yandan AFAD, 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede 880 artçı sarsıntının meydana geldiğini bildirdi. Kayıtlara göre 18 sarsıntı 4 ila 5, 120 sarsıntı ise 3 ila 4 büyüklük aralığında gerçekleşti.