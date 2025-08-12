Balıkesir beşik gibi

10 Ağustos Pazar günü 6.1 büyüklüğündeki depremle sallanan Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki artçı sarsıntılar devam ediyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi. Depremin, 10,97 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Öte yandan AFAD, 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede 880 artçı sarsıntının meydana geldiğini bildirdi. Kayıtlara göre 18 sarsıntı 4 ila 5, 120 sarsıntı ise 3 ila 4 büyüklük aralığında gerçekleşti.
