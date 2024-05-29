Balıkesir'de tarımsal sulama ücretsiz olacak, su tarifelerine indirim yapılacak - Son Dakika
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Balıkesir'de tarımsal sulama ücretsiz olacak, su tarifelerine indirim yapılacak

Balıkesir\'de tarımsal sulama ücretsiz olacak, su tarifelerine indirim yapılacak

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi, Başkan Ahmet Akın'ın önergesi doğrultusunda 2024 yılında tarımsal sulamanın ücretsiz olması ve su tarifelerine yüzde 15 indirim yapılması kararını oy çokluğuyla kabul etti. Tarımsal sulama hizmeti 0-20 dekar arası tarlalarda ücretsiz olacak, 20-40 dekar arası tarlalarda ise yüzde 50'si belediye, yüzde 50'si abone tarafından karşılanacak. İndirim ise 1 Haziran'dan itibaren yürürlüğe girecek.

29.05.2024 09:55
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Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi Mayıs Ayı 1. Birleşiminde, Başkan Ahmet Akın tarafından verilen önerge doğrultusunda 2. Birleşimde gündeme alınan; 2024 yılında tarımsal sulamanın ücretsiz olması ile su tarifelerine yüzde 15 indirim yapılması, meclis üyelerinin oy çokluğuyla kabul edildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi Mayıs Ayı 2. Birleşimi ile hemen arkasından gerçekleştirilen Balıkesir Su ve Kanalizasyon İşleri Genel Müdürlüğü (BASKİ) Genel Kurulunda vatandaşların heyecanla beklediği; ücretsiz tarımsal sulama ve su tarifelerine yüzde 15 indirim yapılması maddeleri oylandı.

Meclis üyelerinin oy çokluğuyla kabul edilen maddeler doğrultusunda; tarımsal sulama hizmeti 0-20 dekar arası tarlalarda ücretsiz olurken, 20-40 dekar arası tarlalarda ise yüzde 50'si Büyükşehir Belediyesi, yüzde 50'si de abone tarafından karşılanacak.

1 HAZİRAN'DA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Marmara Bölgesi'nin en pahalı suyunu kullanan Balıkesirlilerin; hane halkı ekonomisine katkı sağlamak amacı ile su fiyatlarına yansıtılacak yüzde 15 oranında indirim; konutlar, işyerleri ve diğer tüm tarife gruplarını kapsayacak. İndirim, 1 Haziran gününden itibaren yürürlüğe girecek.

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Son Dakika Yaşam Balıkesir'de tarımsal sulama ücretsiz olacak, su tarifelerine indirim yapılacak - Son Dakika

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