Düzenleme TBMM'den geçti, başıboş köpekleri ilk toplayan DEM Partili Silvan belediyesi oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Yaşam

Düzenleme TBMM'den geçti, başıboş köpekleri ilk toplayan DEM Partili Silvan belediyesi oldu

Düzenleme TBMM\'den geçti, başıboş köpekleri ilk toplayan DEM Partili Silvan belediyesi oldu

Başıboş köpek yasasının TBMM'den geçerek yasalaşmasının ardından ilk harekete geçen belediye DEM Partili Silvan Belediyesi oldu. "Başıboş gezen köpekler toplandı. İlçe merkezinde sayıları giderek artan sokak köpekleri belediyemiz ekipleri tarafından toplanarak barınağa yerleştirildi" ifadesiyle fotoğraflar paylaşan Silvan Belediyesi'nin tepkiler üzerine yaptığı paylaşımı sildiği görüldü.

30.07.2024 13:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda gece saatlerinde kabul edilerek yasalaştı.

DEM PARTİLİ BELEDİYE HAREKETE GEÇTİ

Yasanın geçmesiyle birlikte belediyelerin nasıl bir tutum alacağı merak konusuyken Diyarbakır'da DEM Parti yönetimindeki bir ilçe belediyesi uygulamaya geçti.

Belediye tarafından oluşturulan ekiplerle sokak köpekleri yakalanıp, barınaklara teslim edilmeye başlandı. Belediyenin resmi sosyal medya hesabından, ekiplerin sokaklardan köpekleri topladığı anların fotoğrafları paylaşıldı.

Düzenleme TBMM'den geçti, başıboş köpekleri ilk toplayan DEM Partili Silvan belediyesi oldu

"UYUŞTURUCU İĞNEYLE VURARAK TOPLANIYORLAR"

Fotoğraflarla birlikte yapılan açıklamada da "Başıboş gezen köpekler toplandı. İlçe merkezinde sayıları giderek artan sokak köpekleri belediyemiz ekipleri tarafından toplanarak barınağa yerleştirildi. Belediyemiz ekipleri ilçe merkezinde sayıları giderek artan sokak köpeklerini yurttaşların şikayetleri üzerine uyuşturucu iğne ile vurarak toplamaya devam ediyor. Ekipler tarafından ilçe merkezi genelinde toplanan köpekler barınağa götürüldü. Barınağa yerleştirilen köpekler kısırlaştırılıp, aşıları yapıldı" denildi.

Düzenleme TBMM'den geçti, başıboş köpekleri ilk toplayan DEM Partili Silvan belediyesi oldu

TEPKİLER ÜZERİNE PAYLAŞIMI SİLDİLER

Belediyenin resmi X hesabından yapılan o paylaşım, sosyal medya üzerinden gelen yoğun tepkiler üzerine kaldırıldı. İşte belediyenin sildiği o paylaşım;

Düzenleme TBMM'den geçti, başıboş köpekleri ilk toplayan DEM Partili Silvan belediyesi oldu

DEM Parti, Silvan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Düzenleme TBMM'den geçti, başıboş köpekleri ilk toplayan DEM Partili Silvan belediyesi oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Remzi Ozdemir: Okullar açılmadan lütfen biraz yol alın 175 43 Yanıtla
    ferhat eser: hayvan severiz diye ortalıkta dolaşanların suçu bunlar bakamiycaginiz hayvanı alıp sonra sokaklara bıraktılar kısırlaştırmadılar sokaklara pislemelerini umursamadılar sokakların kokmasını umursamadılar simdi hiç ama hiç konusmaya hakları yok 35 9
  • Kür Şad: Kim Allah'ın dilsiz kulları hakkında ne düşünüyorsa aynısını yaşamadan ölmez inşaAllah. 60 98 Yanıtla
    ferhat eser: kim ölen yaralanan çocuklar insanlar hakkında ne düşünüyorsa aynısını yaşamadan ölmez İNŞALLAH 139 30 Süper Çocuk: Kimse bu hayvanlar itlaf edilsin demiyor. Kısırlaştırılıp barınaklarda bakılmasını istiyoruz. Sokaklarda çocuklar güvenle oynasın, ölmesin istiyoruz. Onun için demagojiyi bırakın. Ve gerçekten derdiniz bu hayvanlarsa sık sık gidip barınakları denetleyerek hayvanlara iyi bakılıp bakılmadığını kontrol edin. Yasanın gereğini yapmayanlar hakkında da suç duyurusunda bulunun. Derdiniz gerçekten hayvanlarsa tabi! 28 3
  • Mehmet Ali Aslan: Çalışanların ellerine emeklerine sağlık. İnşallah o canların bakımları yapılır. Özellikle bu sıcaklarda su ve gölgelik hayati önem taşıyor. 137 16 Yanıtla
  • ferhat eser: büyük bir güvenlik tehlikesi bu köpekler sorunun çözülecek olması Tüm ülkeyi mutlu edicek 114 31 Yanıtla
    Tazmanya: Son dakika avukatlarına teşekkür ederim 3 adet tebligat adresine ulaşacak çok ciddi maddi manevi tazminat davası acildi 4 34 Sofia Willim: Ferhat her yorumda varsın haa maşallah maşallah 4 3
  • Murat Avci: tebrikler Silvan 65 23 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

13:22 Düzenleme TBMM’den geçti, başıboş köpekleri ilk toplayan DEM Partili Silvan belediyesi oldu Düzenleme TBMM'den geçti, başıboş köpekleri ilk toplayan DEM Partili Silvan belediyesi oldu
11:44 Kenan Işık için AKM’de tören düzenlendi Tabutunun başındaki isim dikkat çekti Kenan Işık için AKM'de tören düzenlendi! Tabutunun başındaki isim dikkat çekti
11:06 Emniyet müdürü ile doktor arasındaki tartışma hastaneyi karıştırdı Soruşturma başlatıldı Emniyet müdürü ile doktor arasındaki tartışma hastaneyi karıştırdı! Soruşturma başlatıldı
10:39 AK Parti’de transfere Cumhurbaşkanı Erdoğan freni: Biz fırsatçılık yapmayız, bir süre bekleyin AK Parti'de transfere Cumhurbaşkanı Erdoğan freni: Biz fırsatçılık yapmayız, bir süre bekleyin
10:29 Bakanın adıyla sosyal medyada dolandırıcılık: 4 ildeki operasyonda 7 gözaltı Bakanın adıyla sosyal medyada dolandırıcılık: 4 ildeki operasyonda 7 gözaltı
13:47 Erkek mahkumla cinsel ilişkiye giren İngiliz kadın gardiyan, müebbet hapis cezası ile karşı karşıya kaldı Erkek mahkumla cinsel ilişkiye giren İngiliz kadın gardiyan, müebbet hapis cezası ile karşı karşıya kaldı
12:51 Cemil İpekçi’nin pansiyonunda kanalizasyon patladı Belediyeye seslenip öfke kustu Cemil İpekçi'nin pansiyonunda kanalizasyon patladı! Belediyeye seslenip öfke kustu
11:51 Olimpiyat Oyunları’nda Türkiye’ye atıcılık branşında ilk madalya Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'ye atıcılık branşında ilk madalya
11:08 Ticaret Bakanlığı’nın radarından kaçamadı Şeyma Subaşı’na gizli reklam yaptığı gerekçesiyle 550 bin liraceza Ticaret Bakanlığı'nın radarından kaçamadı! Şeyma Subaşı'na gizli reklam yaptığı gerekçesiyle 550 bin liraceza
11:01 İzmir’den sonra bir elektrik faciası daha Malatya’da sokak ortasında ölü bulundu İzmir'den sonra bir elektrik faciası daha! Malatya'da sokak ortasında ölü bulundu
10:51 Şarkıcı Gülşen konserinde yanlışlıkla sinek yuttu Şarkıcı Gülşen konserinde yanlışlıkla sinek yuttu
10:16 İsrail’de büyük isyan Aşırı sağcı protestocular askeri üssü bastı İsrail'de büyük isyan! Aşırı sağcı protestocular askeri üssü bastı
10:11 Gizem Özdilli: Babam Yeşilçam’da 22 sinema filmi olan bir aktördü Gizem Özdilli: Babam Yeşilçam'da 22 sinema filmi olan bir aktördü
10:09 Rusya’da düğün gecesi çıplak bir şekilde 15. kattan düşen 23 yaşındaki gelin hayatını kaybetti Rusya'da düğün gecesi çıplak bir şekilde 15. kattan düşen 23 yaşındaki gelin hayatını kaybetti
09:46 Kanada’da uyuşturucu bağımlılarının zombi görüntüleri dehşete düşürdü Kanada'da uyuşturucu bağımlılarının zombi görüntüleri dehşete düşürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2024 14:38:18. #1.13#
SON DAKİKA: Düzenleme TBMM'den geçti, başıboş köpekleri ilk toplayan DEM Partili Silvan belediyesi oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement