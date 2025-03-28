Başkan Gülpınar sözünü tuttu! Şanlıurfa'ya 25 yeni otobüs - Son Dakika
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Yaşam

Başkan Gülpınar sözünü tuttu! Şanlıurfa'ya 25 yeni otobüs

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Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar daha önceden verdiği sözü yerine getirerek 25 yeni otobüsü belediyeye kazandırdı. Eksiklikleri giderildikten sonra Ramazan Bayramı sonrası hizmete girecek 2025 model, 12 metrelik otobüsler halkın toplu taşıma konforunu artıracak.

28.03.2025 14:18  Güncelleme: 14:32
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Mehmet Kasım Gülpınar başkanlığındaki Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, son yıllarda hızla gelişen ve büyüyen Şanlıurfa'da, ulaşım alanında yaşanan sorunları çözmek adına önemli adımlar atmaya devam ediyor.

25 YENİ OTOBÜS SATIN ALINDI

Bu kapsamda, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'ın daha önce müjdesini verdiği 25 yeni otobüsün alım ihalesi gerçekleştirildi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki Urfa Ulaşım A.Ş. tarafından yapılan ihale sonucu, 25 adet 12 metrelik yeni otobüs satın alındı.

2025 model olan bu otobüsler, modern tasarımları ve çevre dostu özellikleriyle dikkat çekiyor. Yeni otobüsler, Şanlıurfa'ya getirildikten sonra Urfa Ulaşım A.Ş.'nin araç garajına yerleştirildi.

BAYRAMDAN SONRA HİZMET VERECEK

Ramazan Bayramı'ndan sonra özellikle yüksek yolcu yoğunluğuna sahip bölgelerde ve yeni güzergâhlarda hizmet vermeye başlayacak olan 25 yeni otobüs ile Urfa Ulaşım A.Ş.'nin mevcut otobüs sayısı 458'den 473'e çıkmış olacak.

TOPLU TAŞIMA HİZMET KALİTESİNİ ARTIRACAK

Bu yeni otobüsler, yalnızca konforlu ve çevre dostu olmakla kalmayacak, aynı zamanda toplu taşıma hizmetlerinin kalitesini artırarak, Şanlıurfa halkının ulaşım konusunda yaşadığı zorlukları da en aza indirecek.

Bu arada Urfa Ulaşım A.Ş. bünyesindeki otobüsler ile günlük ortalama 225 bin yolcu taşınıyor.

Başkan Gülpınar sözünü tuttu! Şanlıurfa\'ya 25 yeni otobüs

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Son Dakika Yaşam Başkan Gülpınar sözünü tuttu! Şanlıurfa'ya 25 yeni otobüs - Son Dakika

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