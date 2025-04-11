Başkent karlar altında

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD'ın son dönemde birbiri ardına yaptığı uyarılar sonrasında kar yağışı Başkent Ankara'da etkili oldu.

YAĞIŞ ETKİSİNİ ARTIRIYOR

Ankara Valisi Vasip Şahin yaptığı açıklamada kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildiğini belirtirken Hava Forum'un bölgeden servis ettiği son görüntüler yağışın etkisini her saniye artırdığını gözler önüne serdi.

KAR KALINLIĞI 15 CM'Yİ BULACAK

Özellikle şehrin yüksek kesimlerinde beyaz bir örtü oluştu. Kar yağışının öğle saatlerine kadar etkili olması, yer yer 15 cm'ye kadar kar örtüsü bırakması ayrıca kuvvetli rüzgar ve fırtınanın 40 ila 60 km/h olması bekleniyor.

BELEDİYE EKİPLERİ TEYAKKUZDA

Caddeler beyaza bürünürken, park halindeki araçlarda kar birikintileri oluştu. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin kar küreme ve tuzlama araçlarıyla hazır beklediği görüldü.

MANSUR YAVAŞ: ANA ARTERLER VE BAĞLANTI YOLLARI AÇIK

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş kar yağışının Ankara'da etkili olmaya başladığını belirterek, tüm ana arterler ve bağlantı yollarının ulaşıma açık olduğunu bildirdi. Yavaş "Sevgili Ankaralılar; beklenen kar yağışı kentimizde etkili olmaya başlamıştır. Tüm ana arterler ve bağlantı yolları ulaşıma açıktır. Belediyemizin ekipleri teyakkuz halindedir" ifadelerini kullandı.