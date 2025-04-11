Başkent karlar altında - Son Dakika
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Yaşam

Başkent karlar altında

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Meteoroloji ve AFAD'ın art arda uyarıları sonrası etkili olan kar yağışı başkent Ankara'yı esir aldı. Eğitime 1 gün ara verilirken bölgeden gelen son görüntülerde yağışın etkisini her dakika artırdığı gözleniyor.

11.04.2025 08:21
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD'ın son dönemde birbiri ardına yaptığı uyarılar sonrasında kar yağışı Başkent Ankara'da etkili oldu.

YAĞIŞ ETKİSİNİ ARTIRIYOR

Ankara Valisi Vasip Şahin yaptığı açıklamada kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildiğini belirtirken Hava Forum'un bölgeden servis ettiği son görüntüler yağışın etkisini her saniye artırdığını gözler önüne serdi.

Başkent karlar altında

KAR KALINLIĞI 15 CM'Yİ BULACAK

Özellikle şehrin yüksek kesimlerinde beyaz bir örtü oluştu. Kar yağışının öğle saatlerine kadar etkili olması, yer yer 15 cm'ye kadar kar örtüsü bırakması ayrıca kuvvetli rüzgar ve fırtınanın 40 ila 60 km/h olması bekleniyor.

Başkent karlar altında

BELEDİYE EKİPLERİ TEYAKKUZDA

Caddeler beyaza bürünürken, park halindeki araçlarda kar birikintileri oluştu. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin kar küreme ve tuzlama araçlarıyla hazır beklediği görüldü.

Başkent karlar altında

MANSUR YAVAŞ: ANA ARTERLER VE BAĞLANTI YOLLARI AÇIK

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş kar yağışının Ankara'da etkili olmaya başladığını belirterek, tüm ana arterler ve bağlantı yollarının ulaşıma açık olduğunu bildirdi. Yavaş "Sevgili Ankaralılar; beklenen kar yağışı kentimizde etkili olmaya başlamıştır. Tüm ana arterler ve bağlantı yolları ulaşıma açıktır. Belediyemizin ekipleri teyakkuz halindedir" ifadelerini kullandı.

Başkent karlar altında
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