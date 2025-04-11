Başkent karlar altında

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD'ın son dönemde birbiri ardına yaptığı uyarılar sonrasında kar yağışı Başkent Ankara'da etkili oldu.
Ankara Valisi Vasip Şahin yaptığı açıklamada kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildiğini belirtirken Hava Forum'un bölgeden servis ettiği son görüntüler yağışın etkisini her saniye artırdığını gözler önüne serdi.
Özellikle şehrin yüksek kesimlerinde beyaz bir örtü oluştu. Kar yağışının öğle saatlerine kadar etkili olması, yer yer 15 cm'ye kadar kar örtüsü bırakması ayrıca kuvvetli rüzgar ve fırtınanın 40 ila 60 km/h olması bekleniyor.
Caddeler beyaza bürünürken, park halindeki araçlarda kar birikintileri oluştu. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin kar küreme ve tuzlama araçlarıyla hazır beklediği görüldü.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş kar yağışının Ankara'da etkili olmaya başladığını belirterek, tüm ana arterler ve bağlantı yollarının ulaşıma açık olduğunu bildirdi. Yavaş "Sevgili Ankaralılar; beklenen kar yağışı kentimizde etkili olmaya başlamıştır. Tüm ana arterler ve bağlantı yolları ulaşıma açıktır. Belediyemizin ekipleri teyakkuz halindedir" ifadelerini kullandı.
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