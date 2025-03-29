Bayramda köprü, otoyol ve bazı toplu taşıma hizmetleri ücretsiz

Ramazan Bayramı tatili süresince bazı köprü, otoyol ve toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

BAYRAMDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ

Karara göre, bayram tatili nedeniyle Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler, bu gece 00.00'dan başlayarak 2 Nisan Çarşamba saat 07.00'ye kadar ücretsiz olacak. Yap-işlet-devret projeleri ise ücretsiz geçiş uygulaması kapsamına alınmadı.

BAZI TOPLU TAŞIMA HİZMETLERİ DE ÜCRETSİZ OLACAK

Öte yandan; Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri de 1 Nisan günü saat 00.00'a kadar ücretsiz olarak kullanılabilecek.