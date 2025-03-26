Bayramda tatil planı yapanlara Meteoroloji'den kötü haber var - Son Dakika
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Yaşam

Bayramda tatil planı yapanlara Meteoroloji'den kötü haber var

Bayramda tatil planı yapanlara Meteoroloji\'den kötü haber var

Ülke genelinde etkisini sürdüren sıcak hava dalgası, cuma günü itibarıyla yerini serin ve yağışlı havaya bırakacak. Bayram tatili boyunca birçok bölgede sağanak yağışların etkili olması beklenirken, hava sıcaklıklarında da hissedilir bir düşüş öngörülüyor. İşte gün gün hava durumu...

26.03.2025 08:27
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Ramazan Bayramı bu sene 30 Mart Pazar günü başlayıp, 1 Nisan Salı günü sona erecek. Bayrama sayılı günler kala hava durumunun nasıl seyredeceği de merak ediliyor. Ülke genelinde artarak mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonundan itibaren yağışla birlikte azalması bekleniyor.

Cuma günü batıdan başlayan yağış, bayramla birlikte yurdun büyük kesimini etkisi altına alacak.

Bayramda tatil planı yapanlara Meteoroloji'den kötü haber var

AREFE GÜNÜ (29 MART CUMARTESİ)

Arefe günü daha çok batı kesimde yağışların sağanak şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında hissedilir derecede düşüşler olacak.

Bayramda tatil planı yapanlara Meteoroloji'den kötü haber var

İstanbul'da en düşük 8, en yüksek 19, Ankara'da en düşük 10, en yüksek 21, İzmir'de en düşük 14, en yüksek 20, Antalya'da da 18 derece civarında olması bekleniyor.

BAYRAMIN 1. GÜNÜ (30 MART PAZAR)

Bayramın 1. günü ülke genelinde sağanak yağışlar etkili olacak. Hava sıcaklıkları da mevsim normallerinde seyredecek.

Bayramda tatil planı yapanlara Meteoroloji'den kötü haber var

İstanbul'da en düşük 8, en yüksek 18, Ankara'da en düşük 8, en yüksek 18, İzmir'de en düşük 13, en yüksek 19, Antalya'da da 16 derece civarında olması bekleniyor.

BAYRAMIN 2. GÜNÜ (31 MART PAZARTESİ)

Bayramın ikinci günü de yurdun büyük bölümünde yağış, Marmara, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yağışların gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.

Bayramda tatil planı yapanlara Meteoroloji'den kötü haber var

BAYRAMIN 3. GÜNÜ HAVA DURUMU (1 NİSAN SALI)

Bayramın üçüncü günü de yağışlı hava birkaç kent hariç tüm yurda yayılacak.

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Son Dakika Yaşam Bayramda tatil planı yapanlara Meteoroloji'den kötü haber var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • BURAK HANZADE:
    millet markete gidemiyor halktan okadar kopuklarki seyahat planı diyor :) 43 21 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    zaten kimsenin gezecek parası yok zehir ettiler bayramlarida 30 12 Yanıtla
  • Uğur Kart:
    CAHAPELİLER İÇİN SORUN OLMUŞTUR HAVA HIRSIZLIK İÇİN ELVERİŞSİZ 8 17 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    haminagoyum 8 5 Yanıtla
  • BURAK HANZADE:
    millet acil planda editör acil planda sen tatil planı diyon amhnakdum 5 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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SON DAKİKA: Bayramda tatil planı yapanlara Meteoroloji'den kötü haber var - Son Dakika
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