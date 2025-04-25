Belediyeden tepki çeken karar! Sırrı Süreyya Önder\'e büyük ayıp

Şanlıurfa'da bir vatandaş, geçirdiği rahatsızlık sonucu İstanbul'daki özel bir hastanede yoğun bakımda tedavi altında tutulan DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Bulvarındaki işyerinin karşısına bir pankart astı.

BELEDİYE KALDIRDI

"Diren Sırrı abe, dualarımız seninle" yazılı olan pankart, Yeniden Refah Partili Karaköprü Belediyesi ekipleri tarafından söküldü. Bölgeye giden zabıta ekipleri, pankartı söküp kaldırdı. Sosyal medyada büyük tepki toplayan olay sonrası pankartın reklam içerdiği için söküldüğü belirtildi.