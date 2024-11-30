Belgrad Ormanı imara açılıyor: Ağaçlar kesilip oteller yapılabilecek - Son Dakika
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Yaşam

Belgrad Ormanı imara açılıyor: Ağaçlar kesilip oteller yapılabilecek

İstanbul'un su kaynağı ve akciğeri olan tarihi Belgrad Ormanı'nı talana açacak bir adım atıldı. Orman Genel Müdürlüğü başvuruyu kabul etti.

30.11.2024 12:08
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Türkiye Ormancılar Derneği Marmara Şubesi Başkanı Sezai Kaya, İstanbul'un "akciğeri" olarak bilinen, su kaynaklarının yer aldığı ve "muhafaza ormanı" statüsüyle en üst düzeyde korunan 5 bin 237 hektarlık Belgrad Ormanı'nın bin 150 hektarının "milli park" statüsüne düşürülerek, yapılaşmaya açılacağını söyledi.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre; Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün (DKMP) Belgrad Ormanı'nın yaklaşık 5'te birinin milli park ilan edilmesi talebiyle Orman Genel Müdürlüğü'ne (OGM) yaptığı başvuru, önceki gün OGM tarafından onaylandı. Türkiye Ormancılar Derneği Marmara Şubesi Başkanı Sezai Kaya, milli park ilan edilen yerlerde konaklamaya izin verildiğini, dolayısıyla bugüne kadar çivi dahi çakılamayan ormana artık otel dahil çeşitli konaklama tesislerinin yapılabileceğini söyledi.

AĞAÇLAR KESİLEBİLECEK, YOLLAR, OTELLER YAPILABİLECEK

Osmanlı'nın ve sonrasında Cumhuriyet'in koruduğu Belgrad Ormanı'nın içine 2011'de 214 hektarlık 8 parça "tabiat parkı" yapılmıştı. Şimdi ise ormanın bin 150 hektarlık bölümü milli park statüsüne düşürülüyor. Dolayısıyla artık ağaçlar kesilip, yollar yapılıp, konaklama amaçlı oteller inşa edilebilecek. Ayrıca kamp alanları da kurulacak. Sadece günübirlik girilebilen 8 tabiat parkı da milli park statüsüyle otel inşaatlarına açılacak.

KOS UYARMIŞTI

Kuzey Ormanları Savunması ve doğa dernekleri 10 Haziran'da bir basın toplantısı yaparak Belgrad'a dikkat çekmişti. Çevreciler, Belgrad Ormanı'nın birçok mevkinin maden yağması ile yok edildiğini ve yavaş yavaş betona boğulup inşaatlar yapıldığını açıklayarak protesto etmişti.

'ERDOĞAN'IN İPTAL EDECEĞİNİ UMUYORUZ'

Türkiye Ormancılar Derneği Başkanı Hüsrev Özkara, Belgrad'ın 1950'de Bakanlar Kurulu Kararı ile "muhafaza ormanı" ilan edildiğini belirterek "Talanın önünü açan protokol Cumhurbaşkanı'nın önüne gidecek. Cumhurbaşkanı'nın bu yıkıma izin vermeyeceğini umuyoruz" dedi.

Ekonomi, Emlak, Yaşam, Dünya, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Belgrad Ormanı imara açılıyor: Ağaçlar kesilip oteller yapılabilecek - Son Dakika

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