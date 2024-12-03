\'\'Belgrad Ormanı imara açılıyor\'\' iddiası ile ilgili beklenen açıklama

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İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Belgrad Ormanı imara açılıyor" iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

DMM'DEN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin açıklamasında Belgrad Ormanı için üzerinde çalışılan milli park statüsünün, uluslararası düzeyde kabul gören ilk ve en önemli koruma statüsü olduğu belirtildi. Açıklamada ormanın imara açılmayacağı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Dolayısıyla milli park statüsü, iddia edildiği gibi imara izin veren bir statü değil, uluslararası kriterlere göre muhafaza ormanından daha üst bir alan koruma statüsüdür. Ayrıca sit alanı olan Belgrad Ormanı'nda, yapılaşmaya izin verilmemektedir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."