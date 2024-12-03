''Belgrad Ormanı imara açılıyor'' iddiası ile ilgili beklenen açıklama - Son Dakika
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Yaşam

''Belgrad Ormanı imara açılıyor'' iddiası ile ilgili beklenen açıklama

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Belgrad Ormanı'nın bin 150 hektarının ''milli park'' statüsüne düşürülerek, yapılaşmaya açılacağı iddialarıyla ilgili İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama geldi. Belgrad Ormanı'nın imara açılmayacağı belirtilen açıklamada, ''Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz'' denildi.

03.12.2024 13:18  Güncelleme: 13:41
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İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Belgrad Ormanı imara açılıyor" iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

DMM'DEN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin açıklamasında Belgrad Ormanı için üzerinde çalışılan milli park statüsünün, uluslararası düzeyde kabul gören ilk ve en önemli koruma statüsü olduğu belirtildi. Açıklamada ormanın imara açılmayacağı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Dolayısıyla milli park statüsü, iddia edildiği gibi imara izin veren bir statü değil, uluslararası kriterlere göre muhafaza ormanından daha üst bir alan koruma statüsüdür. Ayrıca sit alanı olan Belgrad Ormanı'nda, yapılaşmaya izin verilmemektedir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

NE OLMUŞTU?

Türkiye Ormancılar Derneği Marmara Şubesi Başkanı Sezai Kaya, İstanbul'un "akciğeri" olarak bilinen, su kaynaklarının yer aldığı ve "muhafaza ormanı" statüsüyle en üst düzeyde korunan 5 bin 237 hektarlık Belgrad Ormanı'nın bin 150 hektarının "milli park" statüsüne düşürülerek, yapılaşmaya açılacağını söyledi.

\'\'Belgrad Ormanı imara açılıyor\'\' iddiası ile ilgili beklenen açıklama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İstanbul, Belgrad, Çevre, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yaşam ''Belgrad Ormanı imara açılıyor'' iddiası ile ilgili beklenen açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Samet Aldemir:
    tabi tabi kesin yalan haberdir 2 1 Yanıtla
  • Sefer Gündüz:
    Ormanın içine yapılan gece kondular ne olacak ? 2 0 Yanıtla
  • Yunus Gören:
    Günde 1000 algı türkiye hadi devam edin chp liler inansın 0 2 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    İtibar etmeyin diyorlarsa itibar edin . 1 0 Yanıtla
  • Ferhat Esmeray:
    bı orası kalmıştı zaten 1 0 Yanıtla
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