Beşiktaş Belediyesi\'nde işçiler grev kararı aldı, sokaklar çöp dağlarına döndü

Hakan Şentürk:

Bazı arkadaşlar yorumlarda yazmış işte CHP'yi karalamak için provokeyi yapmak için bilmem ne bilmem ne arkadaşlar herkes ev geçindiriyor maaşını alamayan işçi ne yapsın keriz mi bu adam çalışması normal mi bir belediye eğer işçisine adam gibi maaşını veremiyorsa o zaman paraların nereye gittiğini sorgulaması lazım