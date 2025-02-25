Beşiktaş Belediyesi'nde işçiler grev kararı aldı, sokaklar çöp dağlarına döndü - Son Dakika
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Yaşam

Beşiktaş Belediyesi'nde işçiler grev kararı aldı, sokaklar çöp dağlarına döndü

Beşiktaş Belediyesi\'nde işçiler grev kararı aldı, sokaklar çöp dağlarına döndü

Beşiktaş Belediyesi'nin temizlik, park ve bahçeler, veteriner işleri ve fen işleri birimlerinde çalışan işçiler, maaşlarının aylarca gecikmesi nedeniyle grev kararı aldı. Eylem nedeniyle çöplerin toplanmadığı ilçede yine bilindik manzaralar ortaya çıktı.

25.02.2025 12:40
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CHP'nin İstanbul'daki kalelerinden biri olarak gösterilen Beşiktaş Belediyesi'nde temizlik, park ve bahçeler, veteriner işleri ve fen işleri birimlerinde çalışan işçiler, maaşlarının aylarca gecikmesi nedeniyle iş bıraktı. Görev yerlerine giden işçiler, iş kıyafetlerini giydi ancak mesaiye başlamadı.

Beşiktaş Belediyesi'nde işçiler grev kararı aldı, sokaklar çöp dağlarına döndü

SOKAKLAR ÇÖP DAĞLARINA DÖNDÜ

Alacaklarının ödenmemesi nedeniyle iş bırakan işçiler çöpleri toplamayınca sokaklarda yine bilindik manzaralar görüldü. İlçenin en önemli noktaları Ortaköy'de çöp yığınları oluştu.

Beşiktaş Belediyesi'nde işçiler grev kararı aldı, sokaklar çöp dağlarına döndü

VATANDAŞLAR DURUMDAN ŞİKAYETÇİ

Çöplerin konteynerlerden taştığı vatandaş kamerasına yansırken işçilerin mağduriyetinin ne zaman giderileceğine dair belediyeden bir açıklama gelmedi. Mahalle sakinleri, kötü koku ve hastalık yayılma riski nedeniyle oluşan çöp yığınlarına tepki gösterdi.

Beşiktaş Belediyesi, Politika, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Beşiktaş Belediyesi'nde işçiler grev kararı aldı, sokaklar çöp dağlarına döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Casper:
    Bilerek Yapıyorlar CHP Yi Karalamak İçin 16 39 Yanıtla
  • Cihan CANKAYA:
    chp yandaslarini. özledigi hizmet bu !! mis gibi cöp kokusu 34 14 Yanıtla
  • Casper:
    Karalama Kampanyası Başlatıyorlar 14 32 Yanıtla
  • Ercan Mengü:
    Hizmet yapmadıkları belli olunca taktikleri belli.Chp dışında bütün partiler kıskandıkları için karalama kampanyası başlatıyorlar.(Ya heykel yapar veya tatillere para harcar) 7 6 Yanıtla
  • mustafa aykanat:
    Oh. Ooh...yandaaan... 8 1 Yanıtla
  • Taner Ozkaya:
    olsun ..oyumuz CHP ye yine ..çünkü biz bir malız 7 0 Yanıtla
  • Hakan Şentürk:
    Bazı arkadaşlar yorumlarda yazmış işte CHP'yi karalamak için provokeyi yapmak için bilmem ne bilmem ne arkadaşlar herkes ev geçindiriyor maaşını alamayan işçi ne yapsın keriz mi bu adam çalışması normal mi bir belediye eğer işçisine adam gibi maaşını veremiyorsa o zaman paraların nereye gittiğini sorgulaması lazım 6 0 Yanıtla
  • Hakyol:
    Güzel ülkemi bir adım öteye taşıyamayan zihniyet işte bu Beşiktaş gibi istanbul'un en zengin semtinde işçi maaşı ödeyememek nedir 5 0 Yanıtla
  • Erdal Cekicoglu:
    İşçiler maaş alamıyoruz diyorlar bilerek nasıl yapsınlar,yani aslında belediye işçilere maaşlarını yatırıyor işçiler karalamak için yatırılan paraları almıyorlarmı sizin dediğüniz bu anlama geliyor.bilerek yapıyorlar derken bile cahil olduğunuz belli. 4 0 Yanıtla
  • Tosbaa:
    Ercan olmayan beynini 1 1 Yanıtla
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