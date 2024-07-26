Beşiktaş\'ta Peygamberler Tarihi Üzerine Sokak Röportajı Gerçekleştirildi

Yaşam

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde Haberler.com ekibi tarafından gerçekleştirilen sokak röportajında, vatandaşlara peygamberler tarihi hakkında sorular yöneltildi.

"Kuyuya atılan peygamber kimdir?", "Ayı ikiye bölen peygamber kimdir?", "Kızıldeniz'i ikiye bölen peygamber kimdir?" ve "Aşure hangi peygamber döneminde yapıldı?" soruları soruldu.

Röportajlar, halkın dini bilgiler konusundaki farkındalığını ölçmek amacıyla yapıldı. Çekilen video, insanların peygamberler tarihine dair bilgilerini ve bu bilgilerin toplumdaki yaygınlığını gözler önüne seriyor. Görüntülerde vatandaşların verdiği ilginç ve çeşitli cevaplar dikkat çekiyor.