Bu ilçede oturanlar yaşadı! Başkandan yeni evli çiftlere görülmemiş balayı hediyesi - Son Dakika
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Yaşam

Bu ilçede oturanlar yaşadı! Başkandan yeni evli çiftlere görülmemiş balayı hediyesi

Bu ilçede oturanlar yaşadı! Başkandan yeni evli çiftlere görülmemiş balayı hediyesi

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, yeni evlenen ve ikameti Beyoğlu'nda olan çiftlere Kefken Gençlik Kampında bulunan Başkanlık konutunu tahsis etti. Daha önceki dönemlerde başkan ve ailesinin yazlık mekanı olarak kullanılan ev, bundan sonra balayı yapma imkanı olmayan yeni evlenen çiftlerin 5 gece 6 gün ücretsiz olarak balayı yapabilecekleri bir adres olacak.

29.07.2024 14:29  Güncelleme: 14:42
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Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, yeni evlenen ve ikameti Beyoğlu'nda olan çiftlere Kefken Gençlik Kampında bulunan Başkanlık konutunu tahsis etti.

BAŞKANLIK KONUTU ARTIK YENİ EVLİ ÇİFTLERİN

Beyoğlu Belediyesi'nin Kocaeli'nde deniz kenarında yer alan Kefken Gençlik Kampında tatile ve sosyalleşmeye gelenlerin konaklaması için müstakil evler bulunuyor. Bu evlerden biri de belediye başkanı ve ailesine ayrılmış olan başkanlık konutu. Daha önceki dönemlerde Başkana tahsis edilen Başkanlık Konutu bundan sonra yeni evlenen çiftlere tahsis edilecek.

Beyoğlu Belediye Başkanı Güney'den yeni evlenen çiftlere balayı hediyesi: Başkanlık konutunda 6 gün konaklayacaklar

"BEYOĞLU'NUN GÜZELLİĞİNİ HERKESLE EŞİT ŞEKİLDE PAYLAŞMAK"

Başkan Güney konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Göreve geldiğim ilk günden itibaren, belediyenin imkanlarının dökümünü çıkarttık. Seçim çalışmamız boyunca evlenmek isteyen ama maddi koşullar yüzünden erteleyen çokça gençle karşılaşmıştık. Kefken'deki konutun başkanlığa yazlık olarak tahsis edildiğini görünce, bunu evlenecek çiftlere destek olarak kullanmaya karar verdik. Temel prensibimiz Beyoğlu'nun imkanlarını, zenginliğini, güzelliğini herkesle adil ve eşit şekilde paylaşmak" ifadelerini kullandı.

Bu ilçede oturanlar yaşadı! Başkandan yeni evli çiftlere görülmemiş balayı hediyesi

TEK ŞART BEYOĞLU'NDA İKAMET

Başvuru şartı için çiftlerden birinin Beyoğlu ikametinin olması, 1 Temmuz 2024 tarihinden sonra evlenmiş olmak, TC vatandaşı olmak şartları aranacak. https://beyoglu.bel.tr/kefken-balayi-kayit/ adresinden yapılacak ön kayıtların ardından, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü sosyal durumu gözeterek başvuruları değerlendirecek.

Beyoğlu Belediye Başkanı Güney'den yeni evlenen çiftlere balayı hediyesi: Başkanlık konutunda 6 gün konaklayacaklar

KAMPA ULAŞIM VE YEMEK ÜCRETSİZ

Beyoğlu Belediyesi'nin Kefken Kampı ortaokul, lise ve üniversiteden gelen öğrencilerin yanı sıra bu dönemde emeklilerin, engellilerin, günübirlik ziyaretçilerin de adresi oluyor. Her hafta başka bir grubun ağırlandığı kampta, yeni evli çiftler 5 gece 6 gün konaklama imkanına sahip olacak. Kefken kampına ulaşım ve yemek de ücretsiz olarak sağlanacak.

Beyoğlu Belediye Başkanı Güney'den yeni evlenen çiftlere balayı hediyesi: Başkanlık konutunda 6 gün konaklayacaklar

İnan Güney, Gençlik, Beyoğlu, Turizm, Emlak, Yaşam, Politika, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Bu ilçede oturanlar yaşadı! Başkandan yeni evli çiftlere görülmemiş balayı hediyesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Gökhan Sarıkaya: Başkanlık konutunu milletin hizmetine sunması yerinde olmuş. Bu güzel düşüncesinden dolayı Başkanı tebrik ederim. 14 1 Yanıtla

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