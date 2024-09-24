Nerede çekildiği bilinmeyen bir görüntü kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Görüntüde bir cami imamının ezanı farklı bir makamda okuduğu duyuluyor. Kısa sürede viral olan görüntünün altına "Maaşına kesinti yapmışlar", "Böyle de okunmaz ama", "Ezan-ı şerif mi okuyorsun Allah'a isyan mı ediyorsun belli değil" şeklinde yorumlar yapıldı.
Videoyu izleyen bazı sosyal medya kullanıcıları da görüntülerin montaj olabileceğini belirterek "Eğer doğruysa bu imam hakkında gereken yapılsın" diyerek Diyanet'i göreve çağırdı.
Son Dakika › Yaşam › Montaj mı gerçek mi? İmamın okuduğu ezanın makamı tepki çekti - Son Dakika
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