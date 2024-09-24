Montaj mı gerçek mi? İmamın okuduğu ezanın makamı tepki çekti

Yaşam

Bu görüntünün bedeli ağır oldu! Bakanlıktan belediyeye 2.5 milyon lira ceza

Nerede çekildiği bilinmeyen bir görüntü kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Görüntüde bir cami imamının ezanı farklı bir makamda okuduğu duyuluyor. Kısa sürede viral olan görüntünün altına "Maaşına kesinti yapmışlar", "Böyle de okunmaz ama", "Ezan-ı şerif mi okuyorsun Allah'a isyan mı ediyorsun belli değil" şeklinde yorumlar yapıldı.

MONTAJ OLABİLİR Mİ?

Videoyu izleyen bazı sosyal medya kullanıcıları da görüntülerin montaj olabileceğini belirterek "Eğer doğruysa bu imam hakkında gereken yapılsın" diyerek Diyanet'i göreve çağırdı.