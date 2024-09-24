Montaj mı gerçek mi? İmamın okuduğu ezanın makamı tepki çekti - Son Dakika
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Yaşam

Montaj mı gerçek mi? İmamın okuduğu ezanın makamı tepki çekti

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Bir camii imamının ezan okurken kullandığı makam, büyük tepki çekti. Kısa sürede büyük yankı uyandıran görüntülerle ilgili "Hoca acaba vatandaşlara camiye gelin diye mi kızıyor?" şeklinde yorumlar yapıldı.

24.09.2024 10:12
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Nerede çekildiği bilinmeyen bir görüntü kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Görüntüde bir cami imamının ezanı farklı bir makamda okuduğu duyuluyor. Kısa sürede viral olan görüntünün altına "Maaşına kesinti yapmışlar", "Böyle de okunmaz ama", "Ezan-ı şerif mi okuyorsun Allah'a isyan mı ediyorsun belli değil" şeklinde yorumlar yapıldı.

MONTAJ OLABİLİR Mİ?

Videoyu izleyen bazı sosyal medya kullanıcıları da görüntülerin montaj olabileceğini belirterek "Eğer doğruysa bu imam hakkında gereken yapılsın" diyerek Diyanet'i göreve çağırdı.

Montaj mı gerçek mi? İmamın okuduğu ezanın makamı tepki çekti

Güncel, Toplum, Yaşam, Dini, Cami, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Montaj mı gerçek mi? İmamın okuduğu ezanın makamı tepki çekti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Jesus Yıldız:
    Fenerli olabilir 12 9 Yanıtla
  • Yusuf Çarman:
    Bu ülkede şuan ne düzgünki ezanı okuma ahlakı düzgün olsun. 13 3 Yanıtla
  • Celal Özdemir:
    imam os...... cemaat SÇR 8 4 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    hoca tatliyi fazla kaçırmış ondan enerji yüksek 9 3 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    3.lüğü duyunca Ferhat :)) 6 2 Yanıtla
  • Gursel kalen:
    Aldıkları para haram olduğu için yan etki yapmıştır. Beş vakit beşer dakika ezan okuyorlar aldıkları para Öğretmenden ve polisten daha çok bu nasıl bir din. Dünyanın hiç bir yerinde din görevlileri devletten maaş almazlar aldıkları parada kul hakkı var haram var. 4 1 Yanıtla
  • Sema Kircali:
    şimdi de bu mu yanı biraz edep ya rezil etmediğiniz bır ezanımız vardı akıl tutulması sağlıklı bırı olmadığı kesin ve lütfen gereken yapılsın bu kısı hakkında 2 2 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    İmamda motor teklemeye başlamış servis şart 3 0 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Caminin açık olduğunu gören blr deli girmiş ezan okumuş ülkede köylerde deliden çok ne var 0 2 Yanıtla
  • Hasan Çetinkaya:
    Montaj 0 0 Yanıtla
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