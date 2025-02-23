Bir elinde asa bir elinde kitapla yalın ayak sokakta gezdi

Yaşam

Trafikte en çok cezayı onlar yedi

İstanbul'un Pendik ilçesinde ilginç bir olay yaşandı. Bir şahıs, elinde bir asa ve kitapla yalın ayak bir şekilde sokaklarda yürüdü. O anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı ve görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılarak gündem oldu.

"HZ. İSA GİBİ BİRİ GEZİYOR SEMTTE"

Görüntülerde şahsın kış günü sokakta yalın ayak yürümesi dikkat çekti. O esnada bulunduğu otomobilin içerisinde video kaydı alan vatandaş şaşkınlık içinde "Elinde değnekle Hz. İsa gibi biri geziyor semtte." diyerek durumu komik bir şekilde yorumladı. Videoya yorum yapan kullanıcılardan bazıları durumu gülerek karşılarken, bazıları ise merakla şahsın kim olduğunu ve ne amaçla bu şekilde yürüdüğünü sorguladı.