Bir elinde asa bir elinde kitapla yalın ayak sokakta gezdi - Son Dakika
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Yaşam

Bir elinde asa bir elinde kitapla yalın ayak sokakta gezdi

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Pendik'te elinde asa ve kitapla yalın ayak bir şekilde sokakta yürüyen şahıs bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüler sosyal medyada gündem olurken şahsın kim olduğu merak konusu oldu.

23.02.2025 16:15
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İstanbul'un Pendik ilçesinde ilginç bir olay yaşandı. Bir şahıs, elinde bir asa ve kitapla yalın ayak bir şekilde sokaklarda yürüdü. O anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı ve görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılarak gündem oldu.

"HZ. İSA GİBİ BİRİ GEZİYOR SEMTTE"

Görüntülerde şahsın kış günü sokakta yalın ayak yürümesi dikkat çekti. O esnada bulunduğu otomobilin içerisinde video kaydı alan vatandaş şaşkınlık içinde "Elinde değnekle Hz. İsa gibi biri geziyor semtte." diyerek durumu komik bir şekilde yorumladı. Videoya yorum yapan kullanıcılardan bazıları durumu gülerek karşılarken, bazıları ise merakla şahsın kim olduğunu ve ne amaçla bu şekilde yürüdüğünü sorguladı.

Bir elinde asa bir elinde kitapla yalın ayak sokakta gezdi

Cep Telefonu, Sosyal Medya, Pendik, Yalın, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Bir elinde asa bir elinde kitapla yalın ayak sokakta gezdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • AHMET YILMAZ:
    Buda biliyo paranin din tüccarliğinda olduğunu 60 30 Yanıtla
  • Aspen null:
    fenomen olmak için millet kafayı yedi 46 7 Yanıtla
  • Mustafa YALÇIN:
    Ahir zaman neyin ne olacağı belli değil 48 4 Yanıtla
  • Murat ÇAMUR:
    e normal nede olsa başımızda a k p onlardan bir şeyler kapmış. 21 26 Yanıtla
  • Casper:
    Kafayı yemiş 38 7 Yanıtla
  • Beni boş ver:
    herkes ekmeğini bir yerden çıkarıyor 31 5 Yanıtla
  • Huseyin Gurkan:
    MYK üyesi 18 9 Yanıtla
  • Mahmut Özdemir:
    film çekiyorlardır 16 4 Yanıtla
  • özgür ertul:
    SUBHANALLAH ! HER GECEYİ KADİR , HER GELENİ HIZIR BİL !.. 1 3 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    Ferhat sokakta :) 1 0 Yanıtla
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