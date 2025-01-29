Hayranı fenalaşan Blok3, konseri yarıda kesti

Yaşam

Katil de kurbanlar da yan yana

Rapçi Blok3 (Hakan Aydın), sahne aldığı sırada hayranı fenalaşınca performansını yarıda keserek hayranının yardımına koştu.

Kısa sürede geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan ünlü isim, sahne aldığı sırada büyük bir panik yaşadı. Konser esnasında hayranı fenalaşınca performansını yarıda kesti.

TAKDİR TOPLADI

Hayranını ekip arkadaşları ile birlikte seyircilerin arasından alarak sağlık ekibine götüren Hakan Aydın, bu davranışı ile dinleyenlerinin takdirini topladı.

BLOK3 KİMDİR?

Blok3, 15 Ağustos 2002 doğumlu rap müzik şarkıcısıdır. Blok3 sahne adını kullanan müzisyenin gerçek ismi ise Hakan Aydın'dır.

Aslen Kocaelili olan şarkıcının Okey Okey ve Ciro isimli iki şarkısı viral olmuş, şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştır.