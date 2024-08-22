Vaniköy'de ormanlık alan içinde boğaz manzaralı villa inşaatı! Yapıyla ilgili soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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Yaşam

Vaniköy'de ormanlık alan içinde boğaz manzaralı villa inşaatı! Yapıyla ilgili soruşturma başlatıldı

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Her gün orman yangınlarına ve yanan ağaçlarımıza üzülürken İstanbul Boğazı'nda yapılan ağaç kıyımı büyük tepki çekti. Çivi dahi çakılmaz denilen Boğaz'da yapımı devam eden inşaata kimin izin verdiği ise bilinmiyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı o alanın İBB yetkisinde olduğunu belirtirken, Adalet Bakanlığı da yapıyla ilgili soruşturma başlattı.

22.08.2024 11:33
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İstanbul Boğazı'nda "Çivi dahi çakılamaz" denilen Vaniköy sırtlarında, ağaçların kesilerek lüks villa yapımına başlanması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Ormanlık alan içerisinde hızla yükselen boğaz manzaralı inşaatın kime ait olduğu bilinmiyor.

Boğaz'da bu inşaata kim izin verdi? Birileri Vaniköy sırtlarında ormanı talan ediyor

"O ALAN İBB'NİN YETKİSİNDE"

Büyük yankı uyandıran konuyla ilgili bir açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürü Malik Ejder Batur, alanın İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü yetki alanında olduğunu belirterek uyarı yazısının kuruma iletildiğini duyurdu. Batur açıklamasında "Üsküdar Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde bir takım izinsiz inşai faaliyetlerin gerçekleştiği tespiti üzerine İl Müdürlüğü'müzce inceleme başlatılmış olup, mezkur bölgenin İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü yetki sahası içerisinde olması nedeniyle gerekli cezai işlemlerin ivedilikle yapılması gerektiği konusunda uyarı yazısı ilgili kuruma iletilmiştir" ifadelerine yer verdi.

Malik Ejder Batur'un o paylaşımı;

Boğaz'da bu inşaata kim izin verdi? Birileri Vaniköy sırtlarında ormanı talan ediyor
Boğaz'da bu inşaata kim izin verdi? Birileri Vaniköy sırtlarında ormanı talan ediyor

"ASLA MÜSADE EDİLMEYECEK"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, inşaatla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Tunç, "İstanbul'un Üsküdar ilçesi Vaniköy semtinde bulunan ve Boğaziçi Öngörünüm Bölgesinde yer alan yapıyla ilgili olarak Türk Ceza Kanununun 184. Maddesi uyarınca "İmar Kirliliğine Neden Olma" suçundan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılmıştır. Dünyanın göz bebeği İstanbul'umuzun doğasını bozacak hiçbir olumsuzluğa asla müsaade edilmeyecektir. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir" ifadelerini kullandı.

Vaniköy'de ormanlık alan içinde boğaz manzaralı villa inşaatı! Yapıyla ilgili soruşturma başlatıldı

"BU KAÇAK YAPILAŞMAYA KİMLER GÖZ YUMUYOR?"

Konuyla ilgili bir değerlendirme de AK Parti İstanbul İl Başkanı Orman Nuri Kabaktepe'den geldi. Kabaktepe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İstanbul Boğaziçi'nin nadide güzelliklerinden biri olan Üsküdar Vaniköy'deki ormanlık alan, İstanbul'un nefes borusu olarak bilinen yeşil alanların başında gelir. Ancak Vaniköy'den gelen görüntüler, bu eşsiz doğa parçasının kaçak yapılaşma tehdidiyle karşı karşıya olduğunu gözler önüne seriyor. Bölgenin İBB denetiminde olduğu bilinirken, İBB yönetiminin neden bu duruma müdahale etmediği konusunda kamuoyuna bir açıklama borcu vardır. Bu kaçak yapılaşmaya kimlerin göz yumduğu ve kimlerin bu talanın arkasında olduğu sorularının yanıtları, İBB Başkanı'nın sorumluluğundadır. Vaniköy'deki orman arazisinin yağmalanmasına göz yummak, sadece çevreye değil, aynı zamanda İstanbul halkına da ihanet etmek demektir. İBB yönetiminin, bu kaçak yapılaşmaya neden sessiz kaldığını, kimlerin menfaatine hizmet ettiğini açıklaması gerekmektedir. Aksi takdirde, Boğaziçi'nin nadide yeşil alanlarının birer birer yok olmasının vebali İBB yönetiminin omuzlarında olacaktır" dedi.

HİLMİ TÜRKMEN'DEN TEPKİ

Eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de konuya sessiz kalmadı. Türkmen şu ifadeleri kullandı: "Vaktiyle merhum bir Bakanımızın eşi tadilat yapacağım diye bizden izin istemişti, kat atıldığını fark edip durdurmuş, yıkmıştık yapıyı.

Bizim zamanımızda tek çivi çakılmasına izin vermedik boğaz ön görünüme. Şimdi orman kesip villa yapıyorlar! Bu zirvedir, daha üstü yoktur, genel durumun vahametini siz düşünün.

Tüm kamuoyuna sesleniyorum; kaçak yapıları yıkıyoruz diyerek ters algı yaparken, aslında korkunç bir talana imza atılıyor İstanbul'da. En büyük örneği işte budur. Vaniköy'de, dünyanın en değerli emlak bölgelerinden birinde bu kadar cüretkar biçimde buna göz yumanlar, gözden biraz uzak yerlerde neler yapıyor, orasını da siz düşünün. Trol şebekelerinin, fondaş medyanın yalanlarına, sizi kandırmasına izin vermeyin."

Vaniköy\'de ormanlık alan içinde boğaz manzaralı villa inşaatı! Yapıyla ilgili soruşturma başlatıldı

İklim Değişikliği, Adalet Bakanlığı, İstanbul Boğazı, İstanbul, Vaniköy, Çevre, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Vaniköy'de ormanlık alan içinde boğaz manzaralı villa inşaatı! Yapıyla ilgili soruşturma başlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Murat: tatil başkanı Ekrem.!!! Açıklama bekliyoruz 63 16 Yanıtla
  • Serkan Basar: Marmaristeki deniz kenarındaki talana kim izin verdiyse buda odur aslında düşününce anlamamak zor değil :) 51 9 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf: Sanki Sarıyer normalde bu villa mı göze batmış 16 24 Yanıtla
  • Sahin Ozdemir: Vallahi ben izin vermedim. Arkadaslar bugün zam varmiydi acaba ? 7 11 Yanıtla
  • Asım Furuncu: Sahile bakın kafeleri yıkıyo ya önemli deli değil buralar 13 4 Yanıtla
  • Ferat Savur: herşey çok güzel olacakmış ? 11 5 Yanıtla
  • mustafa sagdic: keske ayni tepkiyi marmaris icinde vereydiniz. 9 2 Yanıtla
  • Murat Yılmaz: tavan görmek isteyen Marmaris'e gitsin 7 3 Yanıtla
  • ferhat eser: istanbuldan sıkılanlar gidin izmit acısu kartepe taraflarına karadenizin güzel insanları yeşili doğayı nasıl koruyor görün sakinlik huzur temiz hava istanbul artık yaşanacak bir yer değil 7 2 Yanıtla
  • muhitin paket: Ekoş tatlım ne diyo bunlar. Biii açıklama aydınlat bizi ekoo 5 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Vaniköy'de ormanlık alan içinde boğaz manzaralı villa inşaatı! Yapıyla ilgili soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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