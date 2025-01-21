Bolu'da Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan merkezdeki bir otelde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede oteli sararken korkunç olayda ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti.
İhbar üzerine bölgeye kent merkezi, ilçeler ve çevre illerden çok sayıda itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekibi ile helikopter sevk edilirken bölgeden gelen ilk görüntüler olayın vahametini gözler önüne serdi.
Servis edilen karelerde alevlerin tüm oteli sardığı, alevlerin arasında kalan otelden tatilcilerin tahliye edilmeye çalışılırken bir yandan yangının kontrol altına alınmaya çalışıldığı görülüyor.
İşte o görüntüler;
Son Dakika › Yaşam › Bolu'daki otel yangınından ilk görüntüler - Son Dakika
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