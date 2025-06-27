Bordum'da hayrete düşüren hesap! Lüks araba parasını restorana bıraktı - Son Dakika
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Yaşam

Bordum'da hayrete düşüren hesap! Lüks araba parasını restorana bıraktı

Bordum\'da hayrete düşüren hesap! Lüks araba parasını restorana bıraktı
27.06.2025 11:22
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Bodrum'da bir işletmede müşterilere gelen hesap dudak uçuklattı. Lüks bir restoranda müşteriye kesilen 1 milyon 38 bin TL'lik hesap, sosyal medyada gündem oldu. Sadece servis ücreti 111 bin TL olarak işlendi.

Muğla'nın gözde turizm merkezi Bodrum'da bir işletmede uygulanan fiyat tarifesi dudak uçuklattı. Yaz tatili için Bodrum'u seçen vatandaşlar yüksek fiyat uygulayan işletmelerden şikayetçi. Restoranda müşteriye gelen harcamaların görüntüsü sosyal medyada yayıldı.

DUDAK UÇUKLATAN FİYAT

Müşteriye 1 milyon 38 bin TL'lik hesap çıkarıldı. Hesapta yalnızca servis ücretinin 111 bin TL olması dikkat çekti. Bodrum'da yine mayıs ayında 20 kişilik bir grup gittikleri mekanda gecenin sonunda tam olarak 1 milyon 115 bin 510 TL'lik hesap ödemişti.

Bordum'da hayrete düşüren hesap! Lüks araba parasını restorana bıraktı

TEPKİ ÇEKTİ

Sosyal medyada vatandaşlar gelen hesaba çeşitli yorumda bulundu. Fiyata tepki olarak, 'nitelikli soygun, umarım mekana işlem uygulanır, adeta bir sıfır araba parası, çok zenginleri bile gece kara kara düşündürür' gibi yorumlar dikkat çekti.

Ekonomi, Bodrum, Turizm, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Bordum'da hayrete düşüren hesap! Lüks araba parasını restorana bıraktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • YUSUF YUSUF:
    Tepki çekecek bir durum göremiyoruz. Parasi olan gider parasi olmayan konusur. Kapıdan kolundan tutarak iceri almadilar ya. 50 19 Yanıtla
  • Nuri yıldız:
    Bindiğiniz dalı kesin bakalım sonra kesilecek dal bulabilecek misiniz . Bodrum yaz sezonu sinek avlıyor..Sebebi işte bu .. Kazıklanmak istiyorsanız doğru Bodrum a .. Gel sende kazıklan kampanyasına dahil olun bir sene bu hesabın ücretini denklestirmekle geçirin.. 38 3 Yanıtla
  • Bilal F:
    Turizm e aktarılan teşvik ile fabrika açılsa. turist e bağımlılık biter. 26 2 Yanıtla
  • eğlence yolculuğu cesut:
    Bordum ne ya yeni bir yer mi,??Bodrum olmasin 11 1 Yanıtla
  • Aslı A:
    Sanki silah zoruyla getirip yemek yedirmişler gitmeyin ihiyaç sahinine hayır yapın deseler ceplerinde akrep var ama zengini daha zengin yapmak için paraları çok 3 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Bordum'da hayrete düşüren hesap! Lüks araba parasını restorana bıraktı - Son Dakika
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