İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'na destek amacıyla düzenlenen Saraçhane eylemlerinde beklenmedik bir an yaşandı. Kalabalık arasında bulunan bir genç, polis barikatının önünde diz çökerek kız arkadaşına evlenme teklif etti.
Göstericiler ve çevrede bulunanlar büyük şaşkınlık yaşarken, genç kadının teklifi kabul etmesiyle alkış ve tezahüratlar yükseldi. O ana ilişkin görüntü sosyal medyada viral oldu.
Son Dakika › Yaşam › İmamoğlu eyleminde görülmemiş olay - Son Dakika
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