İmamoğlu eyleminde görülmemiş olay - Son Dakika
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Yaşam

İmamoğlu eyleminde görülmemiş olay

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Saraçhane'de Ekrem İmamoğlu'na destek eylemleri sırasında bir genç, polis barikatının önünde diz çökerek kız arkadaşına evlenme teklif etti. Kalabalık şaşkınlıkla izlerken genç kadının teklifi kabul etmesi alkışlarla karşılandı.

24.03.2025 15:49
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İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'na destek amacıyla düzenlenen Saraçhane eylemlerinde beklenmedik bir an yaşandı. Kalabalık arasında bulunan bir genç, polis barikatının önünde diz çökerek kız arkadaşına evlenme teklif etti.

ÇEVREDEKİLER BÜYÜK ŞAŞKINLIK YAŞADI

Göstericiler ve çevrede bulunanlar büyük şaşkınlık yaşarken, genç kadının teklifi kabul etmesiyle alkış ve tezahüratlar yükseldi. O ana ilişkin görüntü sosyal medyada viral oldu.

İmamoğlu eyleminde görülmemiş olay

Ekrem İmamoğlu, Sosyal Medya, Politika, Gündem, Yaşam, Polis, Son Dakika

Son Dakika Yaşam İmamoğlu eyleminde görülmemiş olay - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • Szka788304:
    siz ne içiyorsunuz ne kullanıyorsunuz o polisler sizin yüzünüzden sokakta siz dalga dubara bir hırsız lacosta papal İstanbul belediye si ni soydu yakalandı size ne oluyor ki 234 85 Yanıtla
  • Kemal:
    Bu zihniyette hastalık var 216 38 Yanıtla
  • Mhmt Ayr:
    Mal bunlar kurbana 155 40 Yanıtla
  • Trabzon:
    adam gider bi mekanda yemek ısmarlar orda teklif eder...stalin misin hitler mi 112 43 Yanıtla
  • 03697386:
    bunlar daha ne için orada olduklarının farkında değiller zihniyet bu 120 26 Yanıtla
  • Yusuf Çakmak:
    bi militan daha yetişecek yazık . 96 28 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    Belediyeler acilen hayvanlari kisirlastirma gorevini yerine getirmeli sokaklar itden kopekten gecilmiyor!! 92 25 Yanıtla
  • mert çelik:
    diz çökme geleneği neden var çok küçük düşme haraketi değilmi..karsında kız senden dahamı üstün..eğitim şart 62 22 Yanıtla
  • Hasan Tartal:
    Polisin en lazım olduğu an müdahale etsenize jop biber gazı falan adam göz göre göre yaktı kendini...! 48 13 Yanıtla
  • megan goldberg:
    The silence between us feels electric. Can we close the distance and see where the sparks take us? f1nd me on megangoldberg_mooo_com change _ to dot 6 43 Yanıtla
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SON DAKİKA: İmamoğlu eyleminde görülmemiş olay - Son Dakika
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