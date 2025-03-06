Bu camide teravih namazı 10 dakikada kılınıyor - Son Dakika
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Yaşam

Bu camide teravih namazı 10 dakikada kılınıyor

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Endonezya'da bir camide teravih namazının 10 dakika gibi kısa sürede kılındığı anların görüntüsü sosyal medyada viral oldu.

06.03.2025 15:04
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Ramazan ayının başlamasıyla birlikte dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar, ibadetlerini yerine getirmek için camilere akın ediyor. Ancak Endonezya'dan gelen bir haber, teravih namazının kılınma süresiyle ilgili tartışmalara neden oldu. Ülkedeki bir camide teravih namazının 10 dakikada kılındığı görüntü büyük yankı uyandırdı.

DÜNYA GENELİNDE FARKLI UYGULAMALAR VAR

Teravih namazının süresi konusunda dünya genelinde farklı uygulamalar bulunuyor. Türkiye'de teravih namazı genellikle 30 ila 45 dakika sürerken, bazı ülkelerde daha uzun ya da kısa sürelerde tamamlanabiliyor. Ancak ibadetin özü itibarıyla ruhani bir derinlik taşıması gerektiği konusunda genel bir görüş birliği bulunuyor.

Bu camide teravih namazı 10 dakikada kılınıyor

Endonezya, Güncel, Yaşam, Dünya, Dini, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Bu camide teravih namazı 10 dakikada kılınıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • bülent yılmaz:
    bu ne rezillik böyle sıfır sevap 67 9 Yanıtla
  • T. Süleyman Dip:
    tadili erkansız kılanan namaz ahirette o insanın yüzüne vurulur.. dalga geçmek gibi bişey bu.. 61 4 Yanıtla
  • Ömer Polat:
    Hoca hızlı arı gibi uçar kelebek gibi sokar 24 7 Yanıtla
  • Oğuz Kuru:
    Peygamber Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde ne diyor ameller niyete göredir Önemli olan niyet 13 11 Yanıtla
  • Bud Clifford:
    teravih namazı çok rekat olduku için hızlı kılınır ama bu kadar hızlı kılınması ya caiz yada hocanın acelesi var 13 5 Yanıtla
  • Taner Avcı:
    dinle alakası olmayanlar fetva vermesin lütfen . 8 3 Yanıtla
  • Taner Avcı:
    işi bilen rakıyıda yavaş yavaş içiyor bilmeyen bı dikişte içiyor sonra uçuyor.her işin bir adabı var. 5 6 Yanıtla
  • 1461Trabzon.:
    Endonezya'da teravih genellikle yatsı ile beraber 23 rekat kılınmakta. Fakat 8 rekat da kılınabiliyor, bunu da unutmamak lazım. O hocanın inisiyatifinde olan bir şey 7 1 Yanıtla
  • 263471+×÷:
    böyle namaz olmaz kardeşim..bu nedir yaaa..?? 5 2 Yanıtla
  • Tolga Akdemir:
    Hoca Jet'e kalkmış.Jettir hoca.. 3 2 Yanıtla
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