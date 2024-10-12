Bu kez fena geliyor! Meteoroloji'den yurt geneline kuvvetli yağış uyarısı - Son Dakika
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Yaşam

Bu kez fena geliyor! Meteoroloji'den yurt geneline kuvvetli yağış uyarısı

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Meteoroloji'den yapılan hava durumu tahminine göre yurt genelinde sağanak yağış bekleniyor. İşte bölge bölge hava durumu...

12.10.2024 08:41
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurt genelinde hava durumuna ilişkin açıklama yayınladı.

BATI KARADENİZ VE TEKİRDAĞ ÇEVRESİNDE KUVVETLİ YAĞIŞ

Yağışların; Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz ile Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ülkenin kuzey ve iç kesimlerinde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin doğusu ile Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri çok bulutlu, Kütahya'nın kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kıyı kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra Ankara'nın kuzey ilçeleri ile Eskişehir ve Çankırı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri çok bulutlu, gece saatlerinde Orta Karadeniz ve Giresun çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğusunda öğle saatlerinde güneybatıdan kuvvetli esmesi bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Bu kez fena geliyor! Meteoroloji\'den yurt geneline kuvvetli yağış uyarısı

Hava Durumu, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Bu kez fena geliyor! Meteoroloji'den yurt geneline kuvvetli yağış uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Can Tancan:
    Hava durumu haberlerini neden felaket varmış gibi yaparlar anlamam 24 0 Yanıtla
  • ferhat eser:
    bolca yağsın sudemle el ele yağmur altında ıslanalım istiklal caddesinde çok romantik olur 5 2 Yanıtla
  • Ankara null:
    tutturamazlar aletimiz cihazimiz yok telefondan bakip hava durumu veren ulkeyiz 2 2 Yanıtla
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