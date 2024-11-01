Bu markalardan uzak durun! Bakanlık, gıdada hile yapan firmaların listesini güncelledi - Son Dakika
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Yaşam

Bu markalardan uzak durun! Bakanlık, gıdada hile yapan firmaların listesini güncelledi

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Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini aralıklarla güncellemeye devam ediyor. Bakanlık, ifşa listesine yeni eklemeler yaptı. Pul biberde gıda boyası, çiğ Adana kebabı ve kıymada kanatlı eti, kıymalı börek harcında taşlık, pide harcında kalp tespit edildi.

01.11.2024 12:31  Güncelleme: 12:58
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Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda sahtecilik yaparak halk sağlığını tehliye düşüren firmaları tek tek açıklamaya devam ediyor. Bakanlık tarafından taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncellendi. Son tespitlerde, zeytinyağı, sumak, kebap, tereyağı, kekik, pul biber gibi ürünlerde sağlığı tehdit eden ve taklit-tağşiş yapılan maddeler yer aldı.

NELER YAPMIŞLAR NELER

Sumakta gıda boyası, kekikte yabancı madde, pide harcında sakatat (kalp), dana kıymada kanatlı eti, kıymalı börek harcında sakatat (taşlık), çiğ Adana kebapta kanatlı eti ve pul biberde gıda boyası tespit edildi. Son yapılan güncellemeyle birlikte birçok ürün listeye dahil edildi ve üreticileri de açıklandı.

4 İL ÖN PLANA ÇIKTI

"guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresi üzerinden yayınlanan gıda sahtekarları listesinde Antalya, Aydın, Gaziantep ve Elazığ'ın ağırlıkta olduğu gözlemlendi.

VATANDAŞA AT VE EŞEK ETİ YEDİRMİŞLERDİ

Daha önceki listelerde en çok hile yapılan ürünler arasında kırmızı et, zeytin yağı, lahmacun, dana köfte gibi ürünler yer almıştı. Kırmızı ete at ve eşek eti, lahmacuna taşlık, dana köfteye tavuk eti, zeytinyağına ise tohum yağları karıştırıldığı görülmüştü.

Taklit-tağşiş yapılan gıdalar ve firmaların listesi şöyle:

Bu markalardan uzak durun! Bakanlık, gıdada hile yapan firmaların listesini güncelledi
Bu markalardan uzak durun! Bakanlık, gıdada hile yapan firmaların listesini güncelledi
Bu markalardan uzak durun! Bakanlık, gıdada hile yapan firmaların listesini güncelledi
Bu markalardan uzak durun! Bakanlık, gıdada hile yapan firmaların listesini güncelledi
Bu markalardan uzak durun! Bakanlık, gıdada hile yapan firmaların listesini güncelledi

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Son Dakika Yaşam Bu markalardan uzak durun! Bakanlık, gıdada hile yapan firmaların listesini güncelledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (34)

  • Ahmet Özdoğan:
    uzak durun diyene kadar kapatın... 251 1 Yanıtla
  • Vahit Demirci:
    Arkadaş kapat sorun varsa milleti uyarana kadar sen devletsin kapat elinde yetkin var 146 1 Yanıtla
  • Tugbay Sozun:
    Allah cezanızı versin nediyelim!!! 129 0 Yanıtla
  • Serkan Kosek:
    Anlaşılan dükkanı kapatmak insan sağlığından daha önemli. 108 1 Yanıtla
  • Emre Öztürk:
    kapatsana kardeşim oy için kapatmıyorsun uzak durun diyorsun bime 1001 şok migrosda ben hic zabıta görmedim her gün zam denetleme yok bakma yok devletin hiç bir kurumu çalışmıyor maaş alıp yiyor herkes fakirin anası agliyor 82 1 Yanıtla
  • Murat Karaca:
    yahu uzak durun demek ne demek şu ana kadar iş yeri veya şirketi kapatmak gerekmez mi? 58 0 Yanıtla
  • Fatih Isik:
    Neyi gücelliyir kapatması gerekmiyor mu 57 1 Yanıtla
  • Ahmet Kaan SOYSAL:
    Biz niye uzak duralım siz bizden uzaklaştırın aw 47 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    artık favorim balık kırmızı ve beyaz dahil et yok hayatımda 42 0 Yanıtla
  • gökhan bala:
    NE SALAK BAŞLIK NE SALAK İŞ. BU FİRMALARA SÜRE VERCEKSIN BUTUN MALLARINI TOPLUYACK PİYASADAN SINRADA HAPİS 39 1 Yanıtla
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