Bu markalardan uzak durun! İşte o 10 peynir çeşidi ve listede başı çeken 5 il - Son Dakika
Üye Girişi
Yaşam

Bu markalardan uzak durun! İşte o 10 peynir çeşidi ve listede başı çeken 5 il

Geniş Video İzle

Tarım ve Orman Bakanlığı, 81 ilde yürüttüğü denetim çalışmalarını durmaksızın devam ettiriyor. Bu denetimler sonucunda hileli ve standart dışı ürünler tespit ediliyor ve kamuoyu ile paylaşılıyor. Son yayımlanan denetim raporunda özellikle peynir markaları dikkat çekti. Vatandaşın sağlığıyla oynayanların sıralandığı listeye bir marka 10 peynir çeşidiyle girdi.

21.02.2025 11:22  Güncelleme: 11:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanlığı, 81 ilde yürüttüğü denetim çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Vatandaşların tükettiği gıda ürünlerini titizlikle inceleyen Bakanlık, hileli ve standart dışı ürünleri kamuoyuyla paylaşarak şeffaf bir bilgilendirme sağlıyor. Son yayımlanan denetim raporunda özellikle peynir markaları dikkat çekti.

LİSTE GÜNCELLENDİ

Gıda güvenliği kapsamında düzenli denetimlerini sürdüren Tarım ve Orman Bakanlığı, belirlenen uygunsuzlukları resmi internet sitesi üzerinden duyurmaya devam ediyor. Kamuoyunun yakından takip ettiği bu listede, son güncellemede peynir ürünlerinin öne çıktığı görüldü.

BİR MARKA 10 ÜRÜNÜYLE GİRDİ

Zonguldak'ta faaliyet gösteren Tiryakibey adlı peynir markası, 10 farklı ürünüyle birlikte denetim listesine dahil edildi. Yapılan analizlerde, bu ürünlerde beklenen yağ oranının sağlanmadığı tespit edildi.

5 İL BAŞI ÇEKİYOR

Denetimler sonucunda düşük yağ oranına sahip peynirlerin üretildiği şehirler de belirlendi. Listeye giren ürünlerin Konya, Kayseri, Elazığ, İzmir ve Aksaray'da üretildiği açıklandı.

İşte Tarım ve Orman Bakanlığı'nın güncellenmiş taklit ve tağşiş listesine giren peynir markaları...

Bu markalardan uzak durun! İşte o 10 peynir çeşidi ve listede başı çeken 5 il
Bu markalardan uzak durun! İşte o 10 peynir çeşidi ve listede başı çeken 5 il
Bu markalardan uzak durun! İşte o 10 peynir çeşidi ve listede başı çeken 5 il

Tarım ve Orman Bakanlığı, Ekonomi, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Bu markalardan uzak durun! İşte o 10 peynir çeşidi ve listede başı çeken 5 il - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Önder null:
    ekepenin baskenti konya hic sektirmez yeriniz. 47 29 Yanıtla
  • cinarali2019:
    ülke ne hale geldi teşekkür ederiz akp ( şimdi makarnacılar akp ke ne alakası var dicek biliyorum ama size laf anlatmak çok ama çok zor o yüzden dinleyin reisinizi 31 21 Yanıtla
  • İsmail Karakuş:
    erkon, miklon siklon... şirket adları bile uyduruk.. Allah için kaç kişi ltd.şti uzantısını okuyup mal alıyor? saçma sapan listeleri günlerce paylaş, saatlerce kimse üreticisine bakmaz! koy market rafına görseliyle beraber tağşiş sebebini bu ürün kaldırılmıştır yada şu kadar ceza kesilmiştir yada en azından ürün üstüne özür etiketi eklet.. millet bilsin akılda kalıcı olsun.. binlerce firma yayınlandı 3 tanesini hatırlayan bilen varsa helal olsun. 36 0 Yanıtla
  • Apple User:
    tek sebebi akp bu kadar normalmi sürekli nir sahtakarlık haberi alıyoruz yazık ya ülkeyi getirdikleri duruma bak 19 2 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    hazir peynirlerin hepsi ayni hem pahali hem kalite yik 17 0 Yanıtla
  • Alper Çelik:
    Tamam, elimizde liste dikkatli oluruz. Bu marka üretime devam etsin tamam. 13 1 Yanıtla
  • ŞEYHMUS GÜNDÜZ:
    Doların en çok olduğu il AKSARAY degilmiydi? 13 0 Yanıtla
  • Ramazan Sözata:
    yağ zaten vücuda zararlı değil mi??? tamamen vatandaşın sağlığı için yağsız üretilmiştir hemen de ön yargı yazıklar olsun!!!! 5 2 Yanıtla
  • 4857Fener:
    büyük puntolarla yazın ki vatandaş okusun. 6 0 Yanıtla
  • murat2069:
    HİLLEKARLARIN KILIF BULDUKLARI DİNİ TERİMLER MAŞALLAH İNŞALLAH kelimelerle her turlu hırsızlık kılıf buluyor 1 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:39 TFF, Dursun Özbek’e futbol tarihine geçecek bir ceza verebilir TFF, Dursun Özbek'e futbol tarihine geçecek bir ceza verebilir
21:28 Santorini’deki volkan aktif hale geldi Yunan uzman beklenilen iki senaryoyu açıkladı Santorini'deki volkan aktif hale geldi! Yunan uzman beklenilen iki senaryoyu açıkladı
21:20 Hav Hav Hav’ı daha hafızamızdan silememiştik Yine bir hayvanın şarkısını yaptılar Hav Hav Hav'ı daha hafızamızdan silememiştik! Yine bir hayvanın şarkısını yaptılar
19:16 İsviçre’den skandal itiraf: Ülkemizde eğitim görüp Türk ordusuna karşı savaşıyorlar İsviçre'den skandal itiraf: Ülkemizde eğitim görüp Türk ordusuna karşı savaşıyorlar
18:51 Borsa İstanbul’da sert düşüş Borsa İstanbul'da sert düşüş
09:05 Şevval Sam’dan şaşırtan imaj değişikliği: Benim için büyük bir yenilik Şevval Sam'dan şaşırtan imaj değişikliği: Benim için büyük bir yenilik
09:00 Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi Bakan Bayraktar’dan yanıt geldi Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi? Bakan Bayraktar'dan yanıt geldi
08:52 Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 45 kuruş zam gelmesi bekleniyor Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 45 kuruş zam gelmesi bekleniyor
08:48 Pençe-Kilit bölgesinde bir asker şehit oldu Pençe-Kilit bölgesinde bir asker şehit oldu
08:46 Demet Özdemir, Eşref Rüya için şarkıcı oldu: Kelepçe detayı kafaları karıştırdı Demet Özdemir, Eşref Rüya için şarkıcı oldu: Kelepçe detayı kafaları karıştırdı
08:42 Ticaret Bakanlığı acımadı Ceza üstüne ceza yağdı Ticaret Bakanlığı acımadı! Ceza üstüne ceza yağdı
08:40 Galatasaray elendi İşte UEFA ülke puanında son durum Galatasaray elendi! İşte UEFA ülke puanında son durum
08:36 Netflix, Meksika’ya 1 milyar dolar yatırım yapacak Netflix, Meksika'ya 1 milyar dolar yatırım yapacak
08:36 Kızıl Goncalar’da iki oyuncu birden diziye veda ediyor Kızıl Goncalar'da iki oyuncu birden diziye veda ediyor
07:15 İstanbul’da beklenen kar fırtınası başladı İstanbul'da beklenen kar fırtınası başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2025 21:50:30. #1.13#
SON DAKİKA: Bu markalardan uzak durun! İşte o 10 peynir çeşidi ve listede başı çeken 5 il - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.