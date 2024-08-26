Bu nasıl değişim? İkisinin de aynı kadın olduğuna kimse inanmıyor - Son Dakika
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Yaşam

Bu nasıl değişim? İkisinin de aynı kadın olduğuna kimse inanmıyor

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Özbekistan'da yapılan bir düğün makyajı sonrası kadının değişimini görenler gözlerine inanamıyor. Videoyu izleyenler ''Makyaj yasaklansın'', ''Bildiğin nitelikli dolandırıcılık'', ''Dolandırıcılıktan işlem yapılsın'' şeklinde yorumlar yaptı.

26.08.2024 17:03  Güncelleme: 17:08
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Sosyal medyada paylaşılan ilginç videolara bir yenisi daha eklendi. Olayın kahramanı bu kez Özbek bir kadın... Düğünü için makyaj yaptırmaya giden kadının değişimini görenler "Yok artık" demekten kendini alamıyor.

"MAKYAJ YASAKLANSIN"

Kısa sürede en çok izlenenler arasına giren videonun altına " "Makyaj yasaklansın", "Bildiğin nitelikli dolandırıcılık", "Dolandırıcılıktan işlem yapılsın", "İnsanda sahtecilik bu", "Resmen taş devinden günümüze geçiş yaptı", "Yıkamadan gelini almayınız", "Makyaj değil ameliyat olmuş resmen" şeklinde yorumlar yapıldı.

Bu nasıl değişim? İkisinin de aynı kadın olduğuna kimse inanmıyor

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Son Dakika Yaşam Bu nasıl değişim? İkisinin de aynı kadın olduğuna kimse inanmıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Salih Gökçek: O değilde evleneceği kişi makyajsız tanimissa makyajlı halini nasıl tanıdı :) 14 1 Yanıtla
  • Yasin Yetiskin: Özbekistanda her şey normal bir adam aynı zamanda 4 tane kadın ile evlenebiliyor. namus kavramı zayıf 4 2 Yanıtla
  • Ali tekeş: Aynı 5 0 Yanıtla
  • agrasif laz: PARA HERSEY ENİSTE YATAKTN KACAR MAKYAJ SONRASİ 3 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Bu nasıl değişim? İkisinin de aynı kadın olduğuna kimse inanmıyor - Son Dakika
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