Bu nasıl sorumsuzluk! İzmir'i yakıp kavuran yangının nasıl çıktığı belli oldu - Son Dakika
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Yaşam

Bu nasıl sorumsuzluk! İzmir'i yakıp kavuran yangının nasıl çıktığı belli oldu

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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen orman yangınına müdahale devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangının piknik için ateş yakan 3 kişi yüzünden çıktığını açıkladı. Yangınlarla ilgili 6 kişi gözaltına alındı, 3 kişi de aranıyor.

17.08.2024 08:43
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İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Karatepe mevkisinde önceki gün ormanlık alanda çıkan ve yerleşim yerleri ile sanayi sitesine sıçrayıp 3 mahallenin de boşaltılmasına neden olan yangına, günün ağarmasıyla ekipler havadan müdahale etmeye başladı. Ekipler, yangını kontrol altına alma çalışmalarını şiddetli rüzgara rağmen sürdürüyor.

YANGINDA 16 EV YANDI

Karşıyaka ilçesi Yamanlar Mahallesi Karatepe mevkisinde önceki gün başlayan yangın yerleşim yerlerine kadar ulaşmıştı. Yangında 16 ev yanmış, 87 ev ve 45 iş yeri boşaltılmıştı. 3 mahallenin de tahliye edildiği yangın dolayısıyla hayvan barınağı da boşaltılmıştı.

Bu nasıl sorumsuzluk! İzmir'i yakıp kavuran yangının çıkış nedeni belli oldu

BÜTÜN EKİPLER SEFERBER OLDU

Karşıyaka'da başlayan ve Bayraklı ile Çiğli ilçesindeki ormanlık alanlara da yayılan yangında, kentin birçok noktası duman altında kalmıştı. Yangın söndürme çalışmalarına, orman ekiplerinin yanı sıra belediyeler, polis, AFAD, jandarma personeli de araçlarıyla destek vermişti.

Bu nasıl sorumsuzluk! İzmir'i yakıp kavuran yangının çıkış nedeni belli oldu

ÇIKIŞ NEDENİ: PİKNİK İÇİN YAKILAN ATEŞ

Yangının çıkış nedenine ilişkin bilgi veren Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Her iki yangın da ormanlık alanda başladı. Çıkış sebebi 3 kişinin piknik amaçlı yakmış oldukları ateşten maalesef" ifadelerini kullandı.

Bu nasıl sorumsuzluk! İzmir\'i yakıp kavuran yangının nasıl çıktığı belli oldu

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Son Dakika Yaşam Bu nasıl sorumsuzluk! İzmir'i yakıp kavuran yangının nasıl çıktığı belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Berker: Ormanlık alanlarda piknik yasaklanmalı.Piknik yüzünden çıkan kaçıncı yangın oldu bu. 14 2 Yanıtla
  • Vuslat Mihman: İnşallah yeni kılıfı da piknik değildir bu kaosun hayırlısı ola ülkemin 5 7 Yanıtla
  • Kemsl: Devlet yasak getirse millet medyada orgutlesiyor, kimseye kural koyamiyorsun ki... 1 0 Yanıtla
  • serkan cindemir: Toplum sadece bogazını dusunuyo coptur atestır hıc bırı umurlarında deıl suc devlete deıl vatandaslarda bır bırımızı uyara bılecek kadar hos gorulu olabilsek 0 0 Yanıtla
  • Fahri Sağgül: Hani ormanlarda piknik yapmak yasaktı kime yasak gariban vatandaşa dayı oğluna yasak yok yasaksa o piknikçilerin ormanda ne işi vardı denetim yok'mu.? 0 0 Yanıtla

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