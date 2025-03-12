Vietnam'da bir restoranda balıkların canlı şekilde kızgın yağa atılarak pişirildiği görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Görüntülerde, balıkların hareket ederken kızartıldığı ve bu şekilde müşterilere servis edildiği görüldü.
Görüntünün altına "Allah ıslah etsin sizi", "Aşağılık bunlar", "İnsan bunu nasıl yapabilir?", "Her şeyin bir adabı var", "İnsanoğlu'nun gözünü para hırsız kör etmiş" şeklinde yorumlar yapıldı.
Hayvan hakları savunucuları ve birçok sosyal medya kullanıcısı, bu uygulamanın vahşet içerdiğini belirterek tepki gösterdi. Olay, etik gıda tüketimi ve hayvan refahı konularında yeniden tartışmaları gündeme getirdi.
Son Dakika › Yaşam › Bu nasıl yemek servisi? Görüntüyü izleyenler tepki yağdırıyor - Son Dakika
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