Buca Belediyesi'ndeki grev ilçeyi çöple kaplarken başkan yardımcısı canlı yayında fal baktı - Son Dakika
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Yaşam

Buca Belediyesi'ndeki grev ilçeyi çöple kaplarken başkan yardımcısı canlı yayında fal baktı

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Buca Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine işçiler dün itibarıyla grev başlatırken bölgede çöpler toplanmadığı için sokaklarda yığınlar oluştu. İlçede yaşayan halkın isyan ettiği dakikalarda ise Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Yurtkoru'nun canlı yayın açarak fal baktığı ortaya çıktı.

14.11.2024 10:24
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Buca Belediyesi'nde DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası ile belediyeyi temsil eden Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN) arasında devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamayınca işçiler, grev başlattı.

SOKAKLAR ÇÖPLERLE DOLDU

Grevin ikinci gününde belediyenin neredeyse bütün birimlerinde çalışmalar durdu. İşçilerin grevde olması nedeniyle ilçe genelinde çöpler toplanmazken, çöp konteynerlerinin kenarları ve sokaklarda çöp yığınları oluştu.

Buca Belediyesi'ndeki grev ilçeyi çöple kaplarken başkan yardımcısı canlı yayında fal baktı

"KİMSENİN İZMİR'LE İLGİLENDİĞİ YOK"

Buca'da yaşayan Hanife Ekim, anlaşmazlığının faturasının İzmir'e çıktığını belirtip, "Giden de gelen de aynı. Kimsenin İzmir'le ilgilendiği yok. O koltukta niye oturuyorlar; ben de bilmiyorum. EVKA-1 semtinde de her yer çöp içinde" diye konuştu.

Buca Belediyesi'ndeki grev ilçeyi çöple kaplarken başkan yardımcısı canlı yayında fal baktı

CANLI YAYINDA TAROT FALI BAKTI

İlçedeki çöp yığınları vatandaşları isyan ettirirken o dakikalarda ise Buca Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Yurtkoru'nun canlı yayında tarot falı baktığı görüntüler ortaya çıktı.

Buca Belediyesi'ndeki grev ilçeyi çöple kaplarken başkan yardımcısı canlı yayında fal baktı

"BİLGİ ALMAK İSTEYENLER DM'DEN ULAŞABİLİR"

Yurtkoru görüntülerde "Tarot bir fal değildir arkadaşlar. Bir bilinç altı okuma yöntemidir. Bilgi almak isteyenler DM'den ulaşabilirler" ifadelerini kullanıyor.

Buca Belediyesi\'ndeki grev ilçeyi çöple kaplarken başkan yardımcısı canlı yayında fal baktı

Buca Belediyesi, Politika, 3-sayfa, Yaşam, Dünya, Buca, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Buca Belediyesi'ndeki grev ilçeyi çöple kaplarken başkan yardımcısı canlı yayında fal baktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • Abdullah Kara:
    Çöp toplamalarına veya hiç bir hizmete gerek yok..her halükarda chp kazanır..bence İzmir’de başka partilerin aday çıkarmasına gerekte yok boşuna zaman kaybı. 117 8 Yanıtla
  • Cihangir Reyhan:
    Hiç ağlamayın ne diyordunuz aday önemli değil bizim partimiz belli biz ölsek de başka partiye vermeyiz diyordunuz. Buyrun istediğiniz gibi çok güzel oldu. 114 6 Yanıtla
  • Şerin Eye:
    AKP'li olsaydı haberin gizli kalmasını saglardilar 31 80 Yanıtla
  • Bayram Güzel:
    başka ne beklenir bunlardan chp zihniyet İzmire yaşattığını bak 77 10 Yanıtla
  • Emrah Öztürk:
    Hahahaha şaşırdık mı 80 7 Yanıtla
  • Johny Guitar:
    Çöpün içinde yaşarız ama chp olsun 57 16 Yanıtla
  • Murat Çevre:
    Bur de Konser verdiler mi iş tamamdır Yaşasin CHP belediye anlayışı 59 10 Yanıtla
  • Ümit Gengenç:
    Tuvalet fırçasına oy verip izmiri yönet dersen olacağı 50 11 Yanıtla
  • Selim Kayisi:
    DİSK keşke bu ücret anlaşmalarını AKP li belediyelerde de bu kadar sert pazarlık yapsa. Tamam sendika parti gözetmeksizin çalışıyor ama aynı sesi hakim oldukları AKP belediyelerinde de çıkarmaları gerekiyor. Aynı grevleri AKP belediyelerinde de yapmaları gerekiyor. 14 36 Yanıtla
  • Bülent Sanal:
    Kimi kandırıyorsun 16 4 Yanıtla
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SON DAKİKA: Buca Belediyesi'ndeki grev ilçeyi çöple kaplarken başkan yardımcısı canlı yayında fal baktı - Son Dakika
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