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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, Türk Dünyası Kültür Başkentleri Birliği Başkanı seçildi - Son Dakika
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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, Türk Dünyası Kültür Başkentleri Birliği Başkanı seçildi

2023 Türk Dünyası Kültür Başkenti kapanış programında, Türk Dünyası Kültür Başkentleri Birliği başkanlığına Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş getirildi. Bu görevi üstlenecek tüm şehirlere tecrübelerin aktarılmasını ve süreçlerin kurumsallaştırılmasını amaçlayan teklif, üye ülkelerin Kültür Bakanları tarafından kabul edildi. Birliğin ilk genel kurulu 2024 yılının ilk yarısında Bursa'nın ev sahipliğinde yapılacak.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, Türk Dünyası Kültür Başkentleri Birliği Başkanı seçildi
26.12.2023 - 10:06,  Güncelleme: 10:20
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Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde yapılan 2023 Türk Dünyası Kültür Başkenti kapanış programında, Türk Dünyası Kültür Başkentleri Birliği'nin (TÜRKBİR) kurulmasına karar verilirken, birlik başkanlığına oy birliğiyle Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş getirildi.

Bursa'nın ev sahipliğinde 2022 yılı Kasım ayında yapılan TÜRKSOY Üye Ülkeler Kültür Bakanları 39. Daimi Konsey toplantısında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türk Dünyası Kültür Başkentleri Birliği'nin kurulmasını teklif etmişti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, Türk Dünyası Kültür Başkentleri Birliği Başkanı Seçildi

Türk Dünyası Kültür Başkenti sürecinde edinilen tecrübelerin bu görevi üstlenecek tüm şehirlere aktarılabilmesi, Türk Dünyası Kültür Başkentliği süreçlerinin kurumsallaştırılabilmesi, aynı zamanda var olan şehircilik ve belediyecilik tecrübelerinin de karşılıklı olarak aktarılabilmesini amaçlayan teklif, Daimi Konsey tarafından kabul görerek, üye ülkelerin Kültür Bakanları tarafından imza altına alınmıştı.

Alınan karara istinaden 30 Haziran 2023 tarihinde Türkmenistan'ın Arkadağ şehrinde Türk Dünyası Kültür Başkentleri yerel yöneticileri çalışma toplantısının ilki yapılmıştı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, Türk Dünyası Kültür Başkentleri Birliği Başkanı Seçildi

AKTAŞ, TÜRKBİR BAŞKANI OLDU

Türk Dünyası Kültür Başkentliği unvanını Bursa'dan alan Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde yapılan 2023 Türk Dünyası Kültür Başkenti kapanış programında, Uluslararası Türk Dünyası Kültür Başkentleri Birliği'nin (TÜRKBİR) kuruluşuna yönelik mutabakat zaptı imzandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Şuşa Özel Temsilcisi Aydın Kerimov, Kültür Bakanı Adil Kerimli, Türkmenistan Kültür Bakanı Atageldi Şahmuradov, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve TÜRKSOY'a üye ülkelerin temsilcilerin katıldığı toplantıda, TÜRKBİR Başkanlığı'na ise oy birliğiyle Alinur Aktaş getirildi. Birliğin ilk genel kurulunun 2024 yılının ilk yarısında Bursa'nın ev sahipliğinde yapılması kararlaştırıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, Türk Dünyası Kültür Başkentleri Birliği Başkanı Seçildi

"HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Türk dünyası adına önemli bir sorumluluk üstlenin Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Öncelikle şahsıma ve şehrime tevdi edilen başkanlık görevi nedeniyle herkese teşekkür ediyorum. 2024'ün ilk yarısında bir araya gelip, bu süreci en işi şekilde devam ettireceğimizi de buradan ifade etmek istiyorum. Kültür Başkenti sorumlusu yetkili valilerimizle, başkanlarımızla, temsilcilerimizle yapılacakları konuşacağız.

Kültür başkentliği sadece bir yıl, bir ülkede kalıp, bir daha hiçbir organizasyonun yapılmadığı süreçten çıkarıp hem kültürel hem sanatsal hem kadim medeniyetimizin kodlarının işleneceği ama beraberinde ekonomik ve turizm anlamında da etkileşimin olacağı, şehirleşmeyle alakalı tecrübelerin paylaşılacağı bir iklimi bu vesile ile oluşturmaya çalışacağız. Dolayısıyla bundan 8-10 yıl önce bile kültür başkenti olmuş bir şehrimizin bu aktivitelerle bunu daha fazla hissetmesini ve hissettirmesini sağlamış olacağız. Hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, Türk Dünyası Kültür Başkentleri Birliği Başkanı Seçildi
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, Türk Dünyası Kültür Başkentleri Birliği Başkanı Seçildi
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, Türk Dünyası Kültür Başkentleri Birliği Başkanı Seçildi
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, Türk Dünyası Kültür Başkentleri Birliği Başkanı Seçildi
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, Türk Dünyası Kültür Başkentleri Birliği Başkanı Seçildi
Muhammed Furkan Güneş
Muhammed Furkan Güneş
Sondakika.com - Yaşam
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