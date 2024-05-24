Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa\'nın kültürel varlıklarını ortaya çıkarmalıyız

Yaşam

Vedat Yücebaş/Bursa

Bursa Kültür ve Turizm Tanıtma Birliği'nin Genel Kurulu Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde yapıldı. Genel Kurulda sitem dolu açıklamalarda bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa'nın birçok ilden çok daha fazla kültürel varlığa sahip bir kent olduğuna vurgu yaptı.

12 bin yıllık geçmişe dayanan kültürel değerlere sahip olduklarını söyleyen Başkan Bozbey, Gölyazı, Misi, Yenişehir, İznik gibi daha birçok kıymeti ölçülemeyecek tarihi bölgeye sahip olduklarını ifade etti.

2 GÜN BİLE DEĞİL

Başkan Bozbey, "Bursa kültürel anlamda birçok tarihi değerlere sahip. Birçok ilden daha fazla kültürel varlığı barındırıyor. Bunları ortaya çıkarmalıyız, gelecek turistlere sunacak duruma getirmeliyiz. Kültürel değerlerin yanında dağımız, ovamız, denizimiz, kaplıcalarımız var. Ancak tesisleşme konusunda geride kaldık. Bursa Büyükşehir Belediyesi, birliğimiz ve özel sektör el birliğiyle bu konuda çalışmalıdır.

Bursa'da turistlerin konaklama süresi 2 gün bile değil. Konaklamayı en az 2-3 güne çıkarmalıyız. İşte o zaman vatandaşımız, esnafımız ve ticaret hayatımız kazançlı çıkacaktır. Şehir dışından getirilen birçok turist tarihi mekanların içerisine girmeden uzaktan bakıp tekrar İstanbul'a götürülüyor. Birçoğu Kapalı Çarşı'yı, Hanlar Bölgesi'ni bile görmüyor." diye konuştu.

8'DEN SONRA ÇARŞI AÇIK DEĞİL

Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği'nin mutlaka eksik görülen konularda çalışmalar yapacağını dile getiren Başkan Bozbey, "Valiliğimizle de görüşüp ortak bir karar alarak başka şehirlerden gelen otobüslerin belirli bir sınırdan sonra yerli ve Bursalı rehberlerin kontrolüne geçmesini istiyoruz. Ancak o zaman Bursa'yı tam anlatabiliriz. Turistlerin akşamları tarihi mekanlar içerisinde yemek yiyebileceği, tarihi mekan içerisinde vakit geçirebileceği atmosferi oluşturmalıyız.

Bir önceki yönetimin Hanlar Bölgesi'nin önündeki yapıları kaldırması çok önemliydi. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Ama yaşayan bir yer haline yine dönüşmedi. Akşam çarşıda herkes dükkanını kapatıyor. 8'den sonra çarşıda kimse yok. Çarşıyı gece de yaşanabilir konuma getirmeliyiz. Turist gerekirse Hanlar Bölgesi'ni gece gezsin ve içerisinde yaşasın." dedi.