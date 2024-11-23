Bursa'da denizle kara birleşti - Son Dakika
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Yaşam

Bursa'da denizle kara birleşti

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Bursa'da etkili olan sağanak yağış ve lodos hayatı olumsuz etkiliyor. Gemlik'te denizle karanın birleştiği sahil şeridinde bulunan iş yerleri suyla doldu. Kentte lodos nedeniyle ağaçlar, yollara ve park halindeki araçların üzerine yıkılırken yerinden sökülen bir otobüs durağının camı patladı.

23.11.2024 15:17  Güncelleme: 15:46
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Meteoroloji'nin Marmara Bölgesi'ne yönelik uyarılarının ardından Bursa'yı lodos ve sağanak yağış vurdu. Dün akşam saatlerinden itibaren etkisini sürdüren hava muhalefeti nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Lodosun saatteki hızı Kestel'de 103, Yıldırım'da 84, kent merkezinde 75 kilometreye kadar çıktı.

DENİZLE KARA BİRLEŞTİ

Gemlik ilçesi Kurşunlu Mahallesi'ndeki sahilde dalgalar metrelerce yüksekliğe ulaştı. Sağanak nedeniyle denizle karanın birleştiği sahil şeridinde bulunan iş yerleri suyla doldu. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı BUSKİ ekipleri, sahil şeridindeki suların tahliye işlemlerine başladı. Nilüfer ilçesindeki Atlıçayır Bulvarı'nda ise sağanak nedeniyle oluşan su birikintileri belediye görevlilerinin müdahalesiyle tahliye edildi.

YAĞIŞLAR GECE BOYU DEVAM EDECEK

Kent genelinde etkili olan sağanak yağış Uludağ'da kar yağışına dönüştü. Meteoroloji tarafından yağışların gece boyunca devam edeceği belirtildi. Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 dereceye kadar düştüğü Uludağ'da kar yağışı, tesisleri ve yeni sezona hazırlanan otel sahiplerini sevindirdi.

AĞAÇLAR DEVRİLDİ, OTOBÜS DURAĞININ CAMI PATLADI

Lodos nedeniyle ağaçlar yollara ve park halindeki araçların üzerine yıkıldı. Binalardan kopan parçalar yollara savrulurken Yıldırım Namazgah Mahallesi'nde Mobil Atık Giysi Dolabı motosiklet ve taksinin üzerine devrildi. Aynı ilçede Mimar Sinan Mahallesi Emniyet Caddesi'ndeki otobüs durağı lodos nedeniyle yerinden sökülerek camı patladı. Sağlık Parkı'nda ise çöp konteynerleri ile çok sayıda ağaç devrildi.

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Son Dakika Yaşam Bursa'da denizle kara birleşti - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Yunus Gürbüz:
    Allah alla! denizle kara nasıl birleşir! çok ilginç. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

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