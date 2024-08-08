Çiftçiler traktörleriyle Bursa-İzmir yolunu trafiğe kapattı! Jandarma müdahale edince ortalık karıştı - Son Dakika
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Yaşam

Çiftçiler traktörleriyle Bursa-İzmir yolunu trafiğe kapattı! Jandarma müdahale edince ortalık karıştı

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Salçalık domatesleri ellerinde kalan üreticiler, Bursa-İzmir Karayolu'nda sorunlarını dile getirmek amacıyla eylem başlattı. Jandarma ve çevik kuvvet ekiplerinin engellemeye çalıştığı üreticiler, "Çiftçiye uzanan eller kırılsın" sloganları attı.

08.08.2024 13:01
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Karacabey Ovası'nda salçalık domatesleri ellerinde kalan üreticiler, Bursa- İzmir Karayolu'nda eyleme başladı. Emeklerinin karşılığını isteyen üreticileri, jandarma ve çevik kuvvet ekipleri engellemeye çalıştı.

"ÇİFTÇİYE UZANAN ELLER KIRILSIN"

Gerginlik yaşanan eylemde domates üreticileri "Çiftçiye uzanan eller kırılsın", "Hükümet istifa", "Çiftçi mahsulüne sahip çık" şeklinde sloganlar attı. Çiftçiler eylemlerine devam ediyor.

"ÇİFTÇİ UMUTSUZLUK İÇERİSİNDE"

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, önceki gün Karacabey'de yaptığı açıklamada, " Türkiye'nin en çok salçalık domates üreten bölgesinde, tarlada 3 liraya mal olmuş bir ürün maalesef şu anda serbest piyasada 2 lira 30 kuruşa kadar düşmüş. Çiftçi gerçekten çok büyük bir zarar ve umutsuzluk içerisinde.

"ŞİMDİ ÇİFTÇİYE OMUZ VERME ZAMANIDIR"

Onlarca TIR ürün maalesef meralara döküldü, hayvan yemine gitti. Aynen karpuzda olduğu gibi. Şimdi domatese el atma, Karacabey çiftçisine el atma, omuz verme zamanıdır" açıklamasında bulunmuştu.

Çiftçiler traktörleriyle Bursa-İzmir yolunu trafiğe kapattı! Jandarma müdahale edince ortalık karıştı

Jandarma, İzmir, Bursa, Tarım, Yaşam, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Çiftçiler traktörleriyle Bursa-İzmir yolunu trafiğe kapattı! Jandarma müdahale edince ortalık karıştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (25)

  • Yunuss Bayern: TEK ÇARE ERKEN SEÇİM 153 83 Yanıtla
  • Yunus Uslu: Bırakın bu vatandaşlar bir sesini duyursun . Sayın Ali Yerlikaya insanlar artık bu kadar emek verip karşılığını göremeyince üzülüyor sinirleniyor bu insanlar borç ödüyor çocuk okutuyor evlatlarını evlendirebilmek istiyor . Bu insanlar birazcık dert yansın karşısında muhatap bulsun biraz olsun insan yerine konmaları lazım. Sıcakta yağmurda soğukta toprağı işleyen insanlarımız bizim . 215 11 Yanıtla
  • Abdullah Kara: Fiyat düşer çiftçi itiraz eder yükselir tüketici itiraz eder.kimse memnun değil..en iyisi aracıları azaltmak 182 8 Yanıtla
  • Depechs Modes: Aracılar kalksın hersey normale döner hem çiftçi hem vatandaş mutlu olur 158 4 Yanıtla
  • ferhat eser: Bu ülkede komisyonculuk yasaklanmadığı sürece sorunlar çözülmez emlakcilar aracılar oturduğu yerden komisyon alıyorlar bunu yasaklamazsak olan garibana olur 135 4 Yanıtla
  • Ahmet Duran CELIK: Bizim Çiftçiler de herhalde Avrupa’daki çiftçilere Özendi. 14 94 Yanıtla
  • Nusret: çiftçiye malesef yazık 89 3 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Koşucu: adamlar ne yapsın bu emekler kaç senede geri gelir 79 3 Yanıtla
  • Umut Güler: Salçanın kilosu 80-100 lira iken domates 2,3 lira nasıl oluyor . 75 0 Yanıtla
  • Deutschland: Adalet herkes için eşit olmalı ve adalet asla sadece bir kadın ismi olarak kalmamalı birgün hepinize elbet adalet lazım olacaktir... 64 0 Yanıtla
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