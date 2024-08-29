Bursa\'da sokak röportajı: Kadınlar ev hanımı mı olmalı, yoksa çalışmalı mı?

Yaşam

Haberler.com ekibi olarak Bursa'da yaptığımız sokak röportajında, "Evlenen kadın ev hanımı mı olmalı, yoksa çalışmalı mı?" sorusunu vatandaşlara sorduk. Çeşitli görüşlerin paylaşıldığı röportajda, bazı katılımcılar kadınların ev hanımı olmasının daha doğru olduğunu savundu. "Ev hanımı bence daha iyidir; en azından çocuklarla zaman geçirir, evde iş yapar," şeklinde görüş bildirenler, evdeki sorumlulukların bir kadına yetebileceğini belirttiler.

Diğer yandan, birçok Bursalı, kadınların çalışarak ekonomik özgürlüklerini kazanmaları gerektiğini savundu. "Çalışmalı, kadınlar da ekonomik özgürlüğünü kazanmalı," diyenler, kadınların iş hayatına katılmasının hem kişisel hem de ekonomik açıdan önemli olduğunu vurguladı. Röportajda, kararın tamamen kadına ait olması gerektiğini düşünenler de vardı: "Bu kendisinin kararı; hangisini isterse o olur." Bu farklı görüşler, kadınların rolü konusunda toplumda çeşitli perspektiflerin olduğunu ortaya koydu.