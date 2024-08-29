Bursa'da sokak röportajı: Kadınlar ev hanımı mı olmalı, yoksa çalışmalı mı? - Son Dakika
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Yaşam

Bursa'da sokak röportajı: Kadınlar ev hanımı mı olmalı, yoksa çalışmalı mı?

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Haberler.com ekibi, Bursa'da 'Evlenen kadın ev hanımı mı olmalı, yoksa çalışmalı mı?' sorusunu vatandaşlara sordu. Röportajda çeşitli görüşler ortaya çıktı. Bazı vatandaşlar kadınların ev hanımı olmasını savunurken, birçok Bursalı kadınların çalışarak ekonomik özgürlüklerini kazanmaları gerektiğini belirtti. Kadınların rolü konusunda toplumdaki çeşitli perspektifler bu röportajda bir kez daha gözler önüne serildi.

29.08.2024 15:25
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Bursa'da sokak röportajı: Kadınlar ev hanımı mı olmalı, yoksa çalışmalı mı?

Haberler.com ekibi olarak Bursa'da yaptığımız sokak röportajında, "Evlenen kadın ev hanımı mı olmalı, yoksa çalışmalı mı?" sorusunu vatandaşlara sorduk. Çeşitli görüşlerin paylaşıldığı röportajda, bazı katılımcılar kadınların ev hanımı olmasının daha doğru olduğunu savundu. "Ev hanımı bence daha iyidir; en azından çocuklarla zaman geçirir, evde iş yapar," şeklinde görüş bildirenler, evdeki sorumlulukların bir kadına yetebileceğini belirttiler.

Bursa'da sokak röportajı: Kadınlar ev hanımı mı olmalı, yoksa çalışmalı mı?

Diğer yandan, birçok Bursalı, kadınların çalışarak ekonomik özgürlüklerini kazanmaları gerektiğini savundu. "Çalışmalı, kadınlar da ekonomik özgürlüğünü kazanmalı," diyenler, kadınların iş hayatına katılmasının hem kişisel hem de ekonomik açıdan önemli olduğunu vurguladı. Röportajda, kararın tamamen kadına ait olması gerektiğini düşünenler de vardı: "Bu kendisinin kararı; hangisini isterse o olur." Bu farklı görüşler, kadınların rolü konusunda toplumda çeşitli perspektiflerin olduğunu ortaya koydu.

Bursa\'da sokak röportajı: Kadınlar ev hanımı mı olmalı, yoksa çalışmalı mı?

Bursa, Kadın, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Bursa'da sokak röportajı: Kadınlar ev hanımı mı olmalı, yoksa çalışmalı mı? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Bayram Izgoren: suan 17 bine calismak hamslliktir ne ekonomik ozgurlugunde bahsediyorsunux 19 3 Yanıtla
  • Mehmet AYDIN: Adı üstünde ev hanımı diyorsunuz tabikide ev hanımı olmalı hele şu zamandan 11 2 Yanıtla
  • Fahri Sağgül: Bu soruyu kime sorduğu'na bağlı olarak cevap alırsın soruyu soran arkadaşımız ev hanımı olmalı diyebilecek bir kesime sormuş 5 4 Yanıtla
  • ömer faruk ünalan: dünyanın ileri ülkeleri topyekûn üreterek kalkınmıştır. tabiki çalışacaklar üretecekler. neyin kafası 2 1 Yanıtla

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