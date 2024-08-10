İki fotoğraf da Türkiye\'den! Üretici satamıyor, vatandaş alamıyor

Yaşam

Pazarlara en çok yazlık sebze meyvenin geldiği ay ağustos olmasına karşın ne üreten ne tüketen mutlu. Üreticiler domatesin, biberin, karpuzun tarlada kalmasından endişe ederken, bazıları ürünlerini hayvanlarına yediriyor. Son alarak Bursa Karacabey'de eylem yapan üreticiler, attıkları sloganlarla seslerini duyurmaya çalıştı.

VATANDAŞ ÇÜRÜK ÜRÜNLERİ TOPLUYOR

Büyük kentlerde ise ürünlerdeki bolluk fiyatlara pek yansımış gözükmüyor. Bazı pazarlarda özellikle akşam saatlerinde vatandaşlar tezgah altına atılmış çürük ürünlerin arasından işe yarayanları seçip ihtiyacını karşılamaya çalışıyor.

Üretici, ürünlerini satamadığı için keçilere yedirirken; vatandaş ise pahalılıktan dolayı alamadığı ürünleri akşam pazar kalktıktan sonra tezgah altından topluyor

MAHSÜLLERİNİ HASAT ETMEDİ

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde ise çiftçilik yapan domates üreticisi Cemil Başbuğa, domates fiyatlarına tepki göstererek mahsulünü hasat etmeden tarlasını sürdü.

"ÇİFTÇİYİ ESİR ALMIŞLAR"

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Başbuğa, "Ege Bölgesi ve Marmara Bölgesi'nde ortalama 40-45 tane salça fabrikası var. Birbirleriyle telefonlaşıp bütün fabrika sahipleri bir araya toplanıp bugünkü fiyatımız 1 lira 60 kuruş, 1 lira 70 kuruş diyorlar. Çiftçiyi esir almışlar. Nede olsa bu domates çürüyen mal. Tarlada beklemeyen mal. Çuvala giremeyen mal. Bu kadar domatesi de imkanlarımızla salça yapacak durumumuz yok. Durumumuz olmadığı için bir nevi ellerini koymuşlar boynumuza nefesimizi kesiyorlar, bizim malımızı yağmalıyorlar" dedi.