İki fotoğraf da Türkiye'den! Üretici satamıyor, vatandaş alamıyor - Son Dakika
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Yaşam

İki fotoğraf da Türkiye'den! Üretici satamıyor, vatandaş alamıyor

İki fotoğraf da Türkiye\'den! Üretici satamıyor, vatandaş alamıyor

Bursa'da ürettiği biberleri satamayınca keçilerinin önüne döken bir çiftçi ile İstanbul'da akşam pazarında tezgahlardaki ürünleri toplamaya çalışan yaşlı bir kadının görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

10.08.2024 11:24
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Pazarlara en çok yazlık sebze meyvenin geldiği ay ağustos olmasına karşın ne üreten ne tüketen mutlu. Üreticiler domatesin, biberin, karpuzun tarlada kalmasından endişe ederken, bazıları ürünlerini hayvanlarına yediriyor. Son alarak Bursa Karacabey'de eylem yapan üreticiler, attıkları sloganlarla seslerini duyurmaya çalıştı.

VATANDAŞ ÇÜRÜK ÜRÜNLERİ TOPLUYOR

Büyük kentlerde ise ürünlerdeki bolluk fiyatlara pek yansımış gözükmüyor. Bazı pazarlarda özellikle akşam saatlerinde vatandaşlar tezgah altına atılmış çürük ürünlerin arasından işe yarayanları seçip ihtiyacını karşılamaya çalışıyor.

Bursa'daki Çiftçi Ürettiği Biberleri Satamayınca Keçilere Yedirdi, İstanbul'da Bir Kadın Akşam Pazarından Ürün Topladı
Üretici, ürünlerini satamadığı için keçilere yedirirken; vatandaş ise pahalılıktan dolayı alamadığı ürünleri akşam pazar kalktıktan sonra tezgah altından topluyor

MAHSÜLLERİNİ HASAT ETMEDİ

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde ise çiftçilik yapan domates üreticisi Cemil Başbuğa, domates fiyatlarına tepki göstererek mahsulünü hasat etmeden tarlasını sürdü.

Bursa'daki Çiftçi Ürettiği Biberleri Satamayınca Keçilere Yedirdi, İstanbul'da Bir Kadın Akşam Pazarından Ürün Topladı

"ÇİFTÇİYİ ESİR ALMIŞLAR"

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Başbuğa, "Ege Bölgesi ve Marmara Bölgesi'nde ortalama 40-45 tane salça fabrikası var. Birbirleriyle telefonlaşıp bütün fabrika sahipleri bir araya toplanıp bugünkü fiyatımız 1 lira 60 kuruş, 1 lira 70 kuruş diyorlar. Çiftçiyi esir almışlar. Nede olsa bu domates çürüyen mal. Tarlada beklemeyen mal. Çuvala giremeyen mal. Bu kadar domatesi de imkanlarımızla salça yapacak durumumuz yok. Durumumuz olmadığı için bir nevi ellerini koymuşlar boynumuza nefesimizi kesiyorlar, bizim malımızı yağmalıyorlar" dedi.

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Son Dakika Yaşam İki fotoğraf da Türkiye'den! Üretici satamıyor, vatandaş alamıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (49)

  • ferhat eser: bizde dün galatasaraya hediye edilen penaltıyı seyrettik herkezin derdi ayrı bu ülkede 85 207 Yanıtla
  • Beyler Beyi: Tamam bu ülkede üretici açısından büyük sıkıntı var, bunu kabul ediyoruz eyvallah. Lakin bir taraftada o dökülen ürünleri bulamayan aileler var. Bunu dökmek yerine vakıf ve yardım kuruluşları aracılığı ile ihtiyaçlı ailelere dağıtılsa kötü mü olur. Protesto yapacaksanda başka türlü yap. İsraftır, yazıktır, günahtır. 107 94 Yanıtla
  • Serkan Basar: Hamdolsun avrupa amerika bizi kıskaniiii :) 147 30 Yanıtla
  • mert çelik: avrupa kıskanıyor bızı 121 25 Yanıtla
  • alos : 20 YILDIR ÇİFTÇİNİN SIRTINDAN KURBAN KESEN BİR İKTİDAR VAR, YARIN AÇ KALMALARIN SORUMLUSUNU ÇOK UZAKTA ARAMAMAK LAZIM. BEN BİR TÜKETİCİ OLARAK ÇİFTÇİYE YAZIK EDİYORSUNUZ DİYORUM. 102 13 Yanıtla
  • nurullah sari: Milli voleybol antrenorumuz italyan, milli futbol takim antrenorumuz alman, varsin olsun tarim bakanimiz Hollanda olsun ben sevinirim vallahi 100 9 Yanıtla
  • Ahmet Duran CELIK: Biraz da devlet yanlısı haber yapın 14 89 Yanıtla
  • Hakan Kan: Sırbistan Macaristan vs. çiftçileri bunu beğendi 76 7 Yanıtla
  • Fatih Çiftçi: Çözüm üretmesi gerekenler ile vatandaşı ve çiftçiyi mağdur edenler aynı kişiler galiba.... Yoksa herkesin gördüğünü onlar da görüyor maşallah;) 80 2 Yanıtla
  • Musti Sert: 30 yıldır bedava yaşamışız eskiden ucuzken burnunun ucuyla bakıyordu millet herşeye iyi böyle 11 23 Yanıtla
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