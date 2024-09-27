Bursa halkına aşkın tanımını sorduk

Yaşam

Her şey oğlu Can\'a göre ayarlanacak

Bursa Sokak Röportajları serisinde,'Aşk nedir ve siz hiç aşık oldunuz mu?' sorusunu sorduk.

AŞK BİR HASTALIK MI YOKSA SADAKAT Mİ?

Röportaja katılanların bazıları aşkı "Tedavisi olmayan bir hastalık" olarak görürken, bazıları aşkı sadakat ve güvenle ilişkilendirdi. "Aşk sadakattir, güvendir ve sevmektir" diyen bir vatandaş, aşkın sadece derin bir bağlılıkla mümkün olduğunu savundu. Bir diğer görüş ise "Aşk, iyisiyle kötüsüyle her şeyi görmezden gelmektir, karşılıklı ait olma hissidir" şeklinde oldu.

AŞK VE HAYAL KIRIKLIKLARI

Bazı vatandaşlar aşkı hayallerin gerçekleşmemesiyle bağdaştırdı. "Aşk umuttur, hayaldir, ama benim hayallerim gerçekleşmedi, sevgiyle yetinmeye çalışıyorum" diyen bir kişi, aşkın yerini hayal kırıklığına bıraktığını dile getirdi. Kimileri ise aşkın sevgiyle bütünleşen bir duygu olduğunu ve tarif edilemeyecek kadar derin olduğunu vurguladı.

AŞK, BİR İNSANIN HER ŞEYİNİ GÖRMEZDEN GELMEK Mİ?

Bir diğer görüş ise aşkın, bir insanın iyisiyle kötüsüyle her halini kabullenmek olduğuydu. Karşılıklı aidiyet duygusuyla beslenen bu tür aşk anlayışında, bireylerin birbirine her yönüyle bağlı hissetmesi gerektiği vurgulandı.