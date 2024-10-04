Bursa halkına sorduk: \'\'Babalar neden sevgisini göstermez?\'\'

Yaşam

BABALARIN SEVGİ GÖSTERİMİ KONUSUNDA FARKLI GÖRÜŞLER

Haberler.com ekibi, Bursa sokaklarında vatandaşlara "Babalar neden sevgisini göstermez?" sorusunu yöneltti. Röportaja katılan bazı vatandaşlar, babaların duygularını dışa vurmakta zorlandığını belirtirken, bunun kültürel ve toplumsal bir durum olduğunu dile getirdi. "Babalar, çocuklarına karşı sevgilerini daha çok davranışlarıyla gösterirler, sözlerle ifade etmeleri zor olabilir," diyenler çoğunluktaydı.

TOPLUMSAL KODLAR ETKİLİ Mİ?

Bazı vatandaşlar ise babaların sevgilerini göstermemelerinin, geleneksel erkek rolü ve toplumsal beklentilerden kaynaklandığını ifade etti. "Babalar sert ve otoriter görünmeli diye bir algı var, bu yüzden duygularını ifade edemiyorlar," şeklinde yorum yapanlar, özellikle geçmiş kuşakların bu algıyı daha fazla benimsediğini vurguladı. Bununla birlikte, genç nesillerde babaların çocuklarına karşı daha duygusal olma eğiliminde olduğu da belirtildi.

BABALAR SEVGİLERİNİ FARKLI ŞEKİLLERDE GÖSTERİYOR

Röportaja katılan bazı vatandaşlar ise babaların sevgilerini davranış ve sorumluluklarıyla gösterdiğini söyledi. "Babam sevgisini belki sözle söylemez ama bizim için çalışarak, eve ekmek getirerek sevgisini gösteriyor," diyenler, babaların farklı yollarla duygularını ifade ettiğine dikkat çekti. Babaların sevgilerini gösterme şeklinin sözlerden çok, eylemlerle ortaya çıktığı görüşü yaygın bir kanaat olarak öne çıktı.