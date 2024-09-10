Bursa halkına ''Yarın öleceğinizi bilseniz bugün ne yapardınız?'' diye sorduk - Son Dakika
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Yaşam

Bursa halkına ''Yarın öleceğinizi bilseniz bugün ne yapardınız?'' diye sorduk

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Bursa'da yapılan sokak röportajında, 'Yarın öleceğinizi bilseniz bugün ne yapardınız?' sorusuna verilen cevaplarda, halkın büyük çoğunluğu ibadete yöneleceğini belirtti. Diğer yaygın cevaplar arasında sevdikleriyle vakit geçirmek, kırgınlıkları bitirme ve affedilme dileği yer aldı. Röportaj sırasında bazı ilginç ve farklı cevaplar da öne çıktı.

10.09.2024 11:28
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İBADET VE AFFEDİLME DİLEĞİ

Bursa'da yapılan sokak röportajında, "Yarın öleceğinizi bilseniz bugün ne yapardınız?" sorusuna verilen cevaplarda, halkın büyük çoğunluğu ibadete yöneleceğini belirtti. Namaz kılmak ve günahlarının affedilmesi için dua etmek, en sık dile getirilen yanıtlar arasında yer aldı. Özellikle dini inançları güçlü olan katılımcılar, son anlarını maneviyatla geçirmeyi tercih edeceklerini söyledi.

Bursa halkına 'Yarın öleceğinizi bilseniz bugün ne yapardınız?' diye sorduk

SEVDİKLERİYLE ZAMAN GEÇİRME

Bir diğer yaygın cevap ise sevdikleriyle vakit geçirmek oldu. Vatandaşlar, yaşamlarının son gününde aileleri ve en sevdikleri insanlarla bir arada olmayı, onların yanında huzur bulmayı tercih edeceklerini ifade etti. Bu duygusal tercih, ölüm karşısında insanın içsel bağlarına verdiği önemi gösterdi. Aynı zamanda, kırgınlıkları bitirmek ve geçmişte kırdıkları insanların gönlünü almak isteyenler de bu süreçte affedilmenin önemini vurguladı.

Bursa halkına 'Yarın öleceğinizi bilseniz bugün ne yapardınız?' diye sorduk

FARKLI VE BEKLENMEDİK CEVAPLAR

Röportaj sırasında bazı ilginç ve farklı cevaplar da öne çıktı. Bir Beşiktaş taraftarı, unutulmaz futbol anılarını yeniden yaşamak istediğini söyledi, özellikle Mario Gomez ve Ricardo Quaresma'nın gollerini izlemek istediğini belirtti. Bazı katılımcılar ise, öleceklerini bildikleri için hiçbir şey yapmamayı tercih edeceklerini, moral bozukluğundan ötürü bir şey yapacak motivasyonlarının olmayacağını ifade etti. Çalışmaya devam etmek veya sadece kendine vakit ayırmak isteyenler de vardı.

Bursa halkına \'\'Yarın öleceğinizi bilseniz bugün ne yapardınız?\'\' diye sorduk

Bursa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Bursa halkına ''Yarın öleceğinizi bilseniz bugün ne yapardınız?'' diye sorduk - Son Dakika

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    Yorumlar (7)

  • Mükremin Özdemir: Keşke her günümüzü son günümüz gibi yaşayabilsek. 13 0 Yanıtla
  • Mustafa bulut: Ne kadar saçma sapan sorular Ölecek insanın ilk aklına Allah'a nasıl hesap vereceğim malk mülk para hikaye. 7 0 Yanıtla
  • hasan h. Bey: cok komiksiniz hepinizde. 3 1 Yanıtla
  • Ilyas Celen: Namazlarımızı kılarken sanki son kez kılıyormuş ruhu ile kılmak. 1 0 Yanıtla
  • Bulent Cebeci: Rahmetli Sadri babanın filmde dediği gibi gidiyorum elveda şarkısını söyleyeceğiz... 0 0 Yanıtla
  • Serkan Basar: 1 saniye garantin yokki zaten kalbin durdu ve herşey bitti sadece çok cesuruz ölüme karşı hepsi bu 0 0 Yanıtla
  • Aa: altına yatırım dememişlermi 0 0 Yanıtla

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