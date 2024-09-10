Bursa halkına \'\'Yarın öleceğinizi bilseniz bugün ne yapardınız?\'\' diye sorduk

Yaşam

İBADET VE AFFEDİLME DİLEĞİ

Bursa'da yapılan sokak röportajında, "Yarın öleceğinizi bilseniz bugün ne yapardınız?" sorusuna verilen cevaplarda, halkın büyük çoğunluğu ibadete yöneleceğini belirtti. Namaz kılmak ve günahlarının affedilmesi için dua etmek, en sık dile getirilen yanıtlar arasında yer aldı. Özellikle dini inançları güçlü olan katılımcılar, son anlarını maneviyatla geçirmeyi tercih edeceklerini söyledi.

SEVDİKLERİYLE ZAMAN GEÇİRME

Bir diğer yaygın cevap ise sevdikleriyle vakit geçirmek oldu. Vatandaşlar, yaşamlarının son gününde aileleri ve en sevdikleri insanlarla bir arada olmayı, onların yanında huzur bulmayı tercih edeceklerini ifade etti. Bu duygusal tercih, ölüm karşısında insanın içsel bağlarına verdiği önemi gösterdi. Aynı zamanda, kırgınlıkları bitirmek ve geçmişte kırdıkları insanların gönlünü almak isteyenler de bu süreçte affedilmenin önemini vurguladı.

FARKLI VE BEKLENMEDİK CEVAPLAR

Röportaj sırasında bazı ilginç ve farklı cevaplar da öne çıktı. Bir Beşiktaş taraftarı, unutulmaz futbol anılarını yeniden yaşamak istediğini söyledi, özellikle Mario Gomez ve Ricardo Quaresma'nın gollerini izlemek istediğini belirtti. Bazı katılımcılar ise, öleceklerini bildikleri için hiçbir şey yapmamayı tercih edeceklerini, moral bozukluğundan ötürü bir şey yapacak motivasyonlarının olmayacağını ifade etti. Çalışmaya devam etmek veya sadece kendine vakit ayırmak isteyenler de vardı.