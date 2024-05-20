Haluk Levent, Osmangazi'de Filistin soykırımına dikkat çekti - Son Dakika
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Yaşam

Haluk Levent, Osmangazi'de Filistin soykırımına dikkat çekti

Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına katılan ünlü şarkıcı Haluk Levent, Filistin'de yaşanan soykırıma dikkat çekti. Levent'in isteği üzerine on binlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu.

20.05.2024 09:35
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Vedat Yücebaş - Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına katılan ünlü şarkıcı Haluk Levent, Filistin'de yaşanan soykırıma dikkat çekti.

Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına katılan ünlü şarkıcı Haluk Levent, Filistin'de yaşanan soykırıma dikkat çekti. Ünlü şarkıcının isteği üzerine on binlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında, başta çocuklar olmak üzere tüm hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu.

Bursalılar Gazze'deki saldırılara sessiz kalmadı

Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerinde, Filistin'de İsrail zulmü altındaki çocuk ve gençler unutulmadı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Osmangazi Meydanı'nda konser verecek olan ünlü şarkıcı Haluk Levent'in öncülüğünde, on binlerce Osmangazili, bir dakikalık saygı duruşunda bulunarak, Filistin'de yaşanan zulme sessiz kalmadı.

Konser öncesinde Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ile birlikte sahneye çıkan ünlü şarkıcı, yaptığı konuşmada, "Çok hassas günlerden geçiyoruz. Dünyanın dört bir yanında hiç olmasını istemediğimiz olayların yaşandığını görüyoruz. Ben Atatürk gençliğinin, O'nun gösterdiği yoldan ilerleyen gençlerimizin, dünyadaki zulme dur diyeceğine inananlardanım. Türkiye Cumhuriyeti devletinin güzel gençleri olarak sizlerin, hiçbir şeyi görmezlikten gelmeden, etrafımızda yaşanan soykırımlara dur diyeceğinizi biliyorum. Bugün, yurt genelinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı çeşitli etkinliklerle coşku içerisinde kutluyoruz. Ancak, hemen yanı başımızda bu coşkuyu yaşayamayan on binlerce aile var. Atatürk gençliği olarak sizlerden bugün bir dakikalığına Filistin'deki soykırıma dikkat çekmek için saygı duruşunda bulunmamızı istiyorum" diye konuştu.

Bursalılar Gazze'deki saldırılara sessiz kalmadı

Haluk Levent'in isteği üzerine konser alanın dolduran on binlerce kişi, Gazze için saygı duruşunda bulundu. Haluk Levent'in bu duyarlı hareketi Osmangazililer tarafından uzun süre alkışlandı.

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Son Dakika Yaşam Haluk Levent, Osmangazi'de Filistin soykırımına dikkat çekti - Son Dakika

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