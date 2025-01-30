Cafer Andıç'tan Çırağan Sarayı'nda dev defile: Meme kanseri farkındalığı için podyuma çıkacaklar - Son Dakika
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Yaşam

Cafer Andıç'tan Çırağan Sarayı'nda dev defile: Meme kanseri farkındalığı için podyuma çıkacaklar

Cafer Andıç\'tan Çırağan Sarayı\'nda dev defile: Meme kanseri farkındalığı için podyuma çıkacaklar

Uluslararası modacı Cafer Andıç, Çırağan Sarayı'nda ekim ayının ilk haftasında meme kanseri farkındalığı için dev bir defileye imza atacak. Aleyna Tilki, Mustafa Ceceli ve Sinan Akçıl'ın da yer alacağı organizasyonda 20'si top model olmak üzere toplam 75 model podyuma çıkacak.

30.01.2025 15:32  Güncelleme: 15:36
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Uluslararası modacı Cafer Andıç, Ekim ayının ilk haftasında Çırağan Sarayı'nda düzenleyeceği dev defileyle modayı sosyal sorumlulukla birleştiriyor. Meme kanseri farkındalığı kapsamında gerçekleşecek etkinlikte, toplam 75 model podyuma çıkacak. Defilede açıklanan ilk ünlü isimler arasında Aleyna Tilki, Mustafa Ceceli ve Sinan Akçıl yer alıyor.

Cafer Andıç'tan Çırağan Sarayı'nda dev defile: Meme kanseri farkındalığı için podyuma çıkacaklar

Organizasyonun Türkiye ve Avrupa'da meme kanseri farkındalığına yönelik bu ölçekte düzenlenen ilk etkinlik olacağını vurgulayan Cafer Andıç, "Dünya çapında bir proje olduğu için bir yıldır bu defile üzerinde çalışıyorum," dedi. Podyumda yer alacak 20 top model ile toplam 75 modelin sergileyeceği tasarımlar büyük bir merakla bekleniyor.

Cafer Andıç'tan Çırağan Sarayı'nda dev defile: Meme kanseri farkındalığı için podyuma çıkacaklar

Cafer Andıç, etkinliğin yalnızca bir moda organizasyonu değil, aynı zamanda önemli bir toplumsal mesaj taşıdığının altını çizerek, "Türkiye'mize yakışacak ve dünya çapında duyurulacak bir defile olmasını istiyorum," sözleriyle hedefini dile getirdi. Defilenin modaseverler kadar farkındalık yaratmak isteyen pek çok kişi için de dikkat çekeceği belirtiliyor.

Kültür Sanat, Magazin, Eğitim, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Cafer Andıç'tan Çırağan Sarayı'nda dev defile: Meme kanseri farkındalığı için podyuma çıkacaklar - Son Dakika

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