Çalışanlar haftada 3 gün izin yapabilecek! - Son Dakika
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Yaşam

Çalışanlar haftada 3 gün izin yapabilecek!

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Özellikle Avrupa'da yaygın olarak uygulanan esnek çalışma modelinin Türkiye'de de hayata geçirilmesi için çalışmalar devam ediyor. Yeni modelde isteyen çalışanların haftada 4 gün çalışıp 3 gün izin yapabilmesi mümkün olacak.

29.01.2025 09:49
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Çalışma hayatındaki milyonlarca kişiyi etkileyecek değişiklikler yakında hayata geçirilecek. Esnek çalışma modeli olarak adlandırılan yeni modele ilişkin detaylar belli olmaya başladı. Kamu ve özel sektörde haftada 3 gün izin yapmasının yolu açılmış olacak.

10 SAAT AYRINTISINA DİKKAT!

Yeni modele göre özel sektörde günlük 9 saat üzerinden hesaplanan mesai, hafta içi 5 gün boyunca 10 sat olarak hesaplanacak. Böylece haftada sadece bir gün izin yapan çalışanlar için ikinci gün izin imkanı doğacak. Kamu çalışanları için de günlük 8 saat üzerinden hesaplanan mesaiye 4 gün boyunca bir saat daha eklenecek ve haftanın beşinci günü tatil olmuş olacak.

ÜCRETLER DE ETKİLENECEK Mİ?

Esnek çalışma modelinde aynı yöntem haftada 5 gün çalışan özel iş yerleri için de geçerli olacak. Günlük bir saat artırılacak çalışma süreleriyle birlikte kamu ve özel sektördeki çalışanlara ilave bir gün izin olarak verilecek. günlük çalışma saatleri bir saat uzatılırken, haftalık ve aylık çalışılan gün sayısı azaltılmış olacak. Bu modelde çalışanların toplam çalışma saatleri aynı kalırken aldıkları ücrette de bir değişiklik olmayacak.

EN ÇOK KİMLER İSTİFADE EDECEK?

2025 yılı bahar aylarında uygulamaya geçmesi planlanan esnek çalışma modelinden en çok çocuk sahibi kadınlar, eğitimine devam eden gençler ve dezavantajlı grupların istifade etmesi bekleniyor. Esnek çalışma modelinde bununla beraber haftada bir gün yerine iki gün; iki gün yerine 3 gün izin imkanı doğduğu için tatile gidecek olan kişiler de yıllık izin hakkını daha az kullanmış olacak.

Çalışanlar haftada 3 gün izin yapabilecek!

İş Dünyası, Türkiye, Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Çalışanlar haftada 3 gün izin yapabilecek! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Ahmet İPTAŞ:
    BENCE 8 SAAT ÇALIŞIP PAZAR GÜNÜ TATİL SİSTEMİ İYİ. 1 97 Yanıtla
  • yavuz d:
    eminim yillar sonra o 3 gun bile az gelicek,ilk isimde sadece pazarlari tatildi yav yetmiyor iki gun olmali diyordum sonraki isimde c.tesi pazar tatildi zaman gectikce o da yetmiyor gibi geliyodu biz insanoglu gozumuz doymuyor 12 20 Yanıtla
  • latestnews:
    Çok gün çalışınca çok iş yapmış olmuyorsunuz. Akıllı, stratejik atılımlarla haftada 4 gün adam gibi çalışırsanız bariz farkı göreceksiniz. Bu ekonomik sıkıntılarda da insanlar zaten yeterli parayı kazanamıyor bari çocuğu, ailesi ile fazla vakit geçirsin..... 32 0 Yanıtla
  • Hüseyin Ermurat:
    Ben kamudayım zaten 9 da geliyor 4 de cıkan binlerce çalısan var 6 da cıksa ne olacak gine 5 de cıkar kimse denetleyen yokki malesef sonra 3 gün izin ister 19 7 Yanıtla
  • Tahsin Celik:
    walla 3 günü bilmemde 1 günü zor alıyoruz; birde 10 saat * 4 40 saat haftada yapar kanun 45 dimi 15 1 Yanıtla
  • ömer tektaş:
    Cuma günü tatil olsun 11 2 Yanıtla
  • özgür ertul:
    İslam Deccali SÜFYAN'ın cennetini seçenler !.. 0 2 Yanıtla
  • Güven Yaşar:
    b8z 1 günü zor yapıyoruz burası Avrupa değil 0 0 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    yavuz ve Ahmet ckallari sizin gözünüz doymuyor ben 10 yıldır hafta sonu tatil çalışıyor.faxlasini istemiyorum çünkü kendi kendime diyorum ki sonuçta pazar da giden var cumartesine giden var benim işim iki gün Yok rahatim 0 0 Yanıtla
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