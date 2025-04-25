Çamaşır deterjanı kapsülünü ısıran 4 yaşındaki kız kör oldu - Son Dakika
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Yaşam

Çamaşır deterjanı kapsülünü ısıran 4 yaşındaki kız kör oldu

Çamaşır deterjanı kapsülünü ısıran 4 yaşındaki kız kör oldu

Avustralya'da yaşayan dört yaşındaki Luca de Groot, annesinin birkaç saniyelik dalgınlığı sırasında çamaşır deterjanı kapsülünü ısırınca ciddi şekilde yaralandı. Kimyasal sıvının gözlerine sıçraması sonucu ağır yanıklar oluştu ve üç ayrı cerrahi müdahale gerekti. Annesi, deterjan kapsüllerinin çocuklar için cazip göründüğünü ancak gerçek tehlikenin bilinmediğini belirtti.

25.04.2025 13:51
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Avustralya'nın Perth kentinde yaşayan Jodi Lowe'un küçük kızı Luca de Groot'un başından geçen korkunç olay, ailelere çocuk güvenliği konusunda kritik bir ders niteliğinde. Dört yaşındaki Luca, annesinin birkaç saniyelik dalgınlığı sırasında çamaşır deterjanı kapsülünü ısırınca feci şekilde yaralandı.

Anne Jodi, çamaşır yıkama sırasında kızına deterjan kapsülünü tutturduğunu, o anda dönüp baktığında Luca'nın kapsülü ısırdığını ve kimyasal sıvının gözlerine sıçradığını anlattı. Küçük kızın gözlerinde anında ağır yanıklar oluştu ve doktorlar üç ayrı cerrahi müdahale gerçekleştirmek zorunda kaldı.

Luca tam 16 gün hastanede kaldı ve şu an sol gözündeki görme sorunu devam ediyor. Annesi, "Deterjan kapsülleri çocuklar için çok cazip görünüyor. Gerçek tehlikeyi kimse bilmiyor" diyerek aileleri uyardı.

Olayın detayları şöyle gelişti: Luca, annesine yardım ederken deterjan kapsülünü eline aldı. Kapsülü ısırınca kimyasal sıvı gözlerine sıçradı. Hemen duş altına alınmasına ve ilk müdahalelere rağmen, küçük kızın durumu ciddileşti. Doktorlar üç ayrı cerrahi operasyon gerçekleştirdi.

Unilever firması ise konuyla ilgili "Çocuk güvenliği bizim için öncelikli" açıklaması yaptı. Bu olay, ebeveynlere çocukların ev içindeki olası tehlikeler konusunda dikkatli olmalarını bir kez daha hatırlattı.

Luca'nın yaşadığı bu korkunç deneyim, çamaşır deterjanı kapsüllerinin ne kadar tehlikeli olabileceğinin çarpıcı bir örneği olarak kayıtlara geçti.

Çamaşır deterjanı kapsülünü ısıran 4 yaşındaki kız kör oldu
Çamaşır deterjanı kapsülünü ısıran 4 yaşındaki kız kör oldu
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Avustralya, Sağlık, Yaşam, Dünya, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Çamaşır deterjanı kapsülünü ısıran 4 yaşındaki kız kör oldu - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • C. Mersin:
    Yazık ?? 13 0 Yanıtla
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