Sürekli çoraplarının tekinin kaybolmasından dert yanan gençler, çareyi çamaşır makinesinin arka kapağını açmakta buldu. Kapağı açınca kayıp çorapların makinenin arka kısmında biriktiğini gören gençlerin şaşkınlığı ise görülmeye değerdi. O ana ilişkin görüntüler kısa sürede viral oldu.
Son Dakika › Yaşam › Çamaşır makinesinin arkasını açınca gördükleri karşısında şaşkına döndüler - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (5)