Çamaşır makinesinin arkasını açınca gördükleri karşısında şaşkına döndüler

Mehmet Hamdi Albuz:

sondakika..haber sitesi yetkilileri..bu mesaj sizlere: Ciddi haber sitesi olarak indirdiğiniz bu uygulama birkaç aydır ciddiyetten uzak haber değeri taşımayan olayları haber diye yayınlıyor..okur var diye reklam alabiliyorsunuz ama gayri ciddi oluyor. Haberlerin altına yazılan okur yorumları küfür hakaret ve aşırı yozlaşma ve seviyesizlik göstergesi oluyor. BİZCE olması gereken : 1. Gerçekten SONDAKİKA adına uygun haberler olsun. 2. Yorumcular milletle değil kendi isimleri ile yorum yapsın. 3. etitörler hakaret ve küfür içeren seviyesiz yorumları yayımlamasın Kalitenin artırılması dileği ile...