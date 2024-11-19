Çamaşır makinesinin arkasını açınca gördükleri karşısında şaşkına döndüler - Son Dakika
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Yaşam

Çamaşır makinesinin arkasını açınca gördükleri karşısında şaşkına döndüler

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Makineye attıkları çoraplarının tekinin sürekli kaybolmasından şikayetçi olan gençler, makinenin arka kapağını açınca gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemediler.

19.11.2024 10:08
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Sürekli çoraplarının tekinin kaybolmasından dert yanan gençler, çareyi çamaşır makinesinin arka kapağını açmakta buldu. Kapağı açınca kayıp çorapların makinenin arka kısmında biriktiğini gören gençlerin şaşkınlığı ise görülmeye değerdi. O ana ilişkin görüntüler kısa sürede viral oldu.

Çamaşır makinesinin arkasını açınca gördükleri karşısında şaşkına döndüler

Güncel, Yaşam, Genç, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Çamaşır makinesinin arkasını açınca gördükleri karşısında şaşkına döndüler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Kemsl:
    zokiim habere.sana bir şey olmasın sondakika 8 0 Yanıtla
  • Metin Ersoy:
    çok aydınlatıcı bir haber olmuş. hayatla ilgili ne alakaysa 3 0 Yanıtla
  • Oğuz YALMAN:
    Bu kurgulardan vazgeçin.O çamaşırların ne işi var orada.Daha ciddi haberler bekliyoruz. 2 0 Yanıtla
  • Mehmet Akil ÇELİK:
    Her ne hikmetse birtek çoraplar oraya düşmüş hayret 0 0 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz:
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SON DAKİKA: Çamaşır makinesinin arkasını açınca gördükleri karşısında şaşkına döndüler - Son Dakika
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