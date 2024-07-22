Çanakkale'deki deprem sonrası Naci Görür'den açıklama: Şimdilik en yakın deprem Marmara içinde olacak - Son Dakika
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Yaşam

Çanakkale'deki deprem sonrası Naci Görür'den açıklama: Şimdilik en yakın deprem Marmara içinde olacak

Çanakkale\'deki deprem sonrası Naci Görür\'den açıklama: Şimdilik en yakın deprem Marmara içinde olacak

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı Çanakkale'nin yanı sıra İzmir, Manisa, Balıkesir, Bursa ve İstanbul'da da hissedildi. Deprem sonrası yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, yaptığı açıklamada "Bu kol ve Kuzey Anadolu Fayı'nın güney kolu yavaş enerji biriktiren dallar. Bu nedenle daha geç depremler bekliyoruz. Şimdilik en yakın deprem Marmara içinde olacak." ifadelerini kullandı.

22.07.2024 20:50
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Çanakkale'nin Ezine ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Görür, "Bu kol ve Kuzey Anadolu Fayı'nın güney kolu yavaş enerji biriktiren dallar. Bu nedenle daha geç depremler bekliyoruz. Şimdilik en yakın deprem Marmara içinde olacak." ifadelerini kullandı.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde saat 17.39'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre sarsıntı, yerin 10,23 kilometre derinliğinde gerçekleşti. AFAD'dan yapılan açıklamada, ''deprem sonrası olumsuz bir durum bulunmadığı'' belirtilirken ''Saha tarama çalışmalarının devam ettiği'' aktarıldı.

Depremin ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, X'teki sosyal medya hesabından bir değerlendirme yaptı. Prof. Dr. Görür, depremin Bayramiç'in güneyindeki Evciler Fay Zonu'nda meydana geldiğini açıkladı. Bu fayın Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın (KAF) orta branjına ait olduğunu ifade etti.

"ŞİMDİLİK EN YAKIN DEPREM MARMARA'DA OLACAK"

Prof. Dr. Naci Görür, "Bu kol ve KAF'ın güney kolu yavaş enerji biriktiren dallar. Bu nedenle daha geç depremler bekliyoruz. Şimdilik en yakın deprem Marmara'da olacak.'' değerlendirmesi yaptı.

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Son Dakika Yaşam Çanakkale'deki deprem sonrası Naci Görür'den açıklama: Şimdilik en yakın deprem Marmara içinde olacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale'deki deprem sonrası Naci Görür'den açıklama: Şimdilik en yakın deprem Marmara içinde olacak - Son Dakika
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