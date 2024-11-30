Canlı yayın açan fenomenin odasını görenler gözlerine inanamadı - Son Dakika
Üye Girişi
Yaşam

Canlı yayın açan fenomenin odasını görenler gözlerine inanamadı

Geniş Video İzle

25 bin takipçisi bulunan 26 yaşındaki yayıncı Beamori Yurumo sosyal medyadan canlı yayın açtığı sırada odasının görüntüsü nedeniyle bir anda viral oldu. Çöplerle kaplı oda yayına katılanları ilgisini çekti. Yayını izleyenler 'Bu ne hal?' demekten kendisini alamadı.

30.11.2024 11:50  Güncelleme: 12:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

26 yaşındaki sosyal medya fenomeni Beamori Yurumo, "Burası 26 yaşındaki bekar bir kızın dağınık odası" başlığıyla sosyal medyadan bir yayın açtı.

GÖRENLER GÖZLERİNE İNANAMADI

Canlı yayın esnasında fenomenin masasının üzerini ve odasının dağınıklığını görenler gözlerine inanamadı. Fenomen isim canlı yayın sırasında kapının mobilyalarla kapatılması nedeniyle evden çıkarken zorlandığını ifade etti.

İşte fenomenin odasından kareler;

Canlı yayın açan fenomenin odasını görenler gözlerine inanamadı
Canlı yayın açan fenomenin odasını görenler gözlerine inanamadı
Canlı yayın açan fenomenin odasını görenler gözlerine inanamadı

Sosyal Medya, Sosyal Medya, Yaşam, Medya, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Canlı yayın açan fenomenin odasını görenler gözlerine inanamadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Cocukluk askimsin:
    Besiktas defansına dönmüş oda bu ne la 21 3 Yanıtla
  • Batu Gun:
    V a klasik akapeli yobaz, hani bize ahlaksiz deyip ski havada gezenlerden 3 14 Yanıtla
  • Sinan Zeybekler:
    bu pisliği seyredip birde para kazandırıyor lar 12 2 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Ümraniye çöplüğü bile burdan daha derli topludur. 10 2 Yanıtla
  • V. A.:
    S.krrk bunu adam ederim derli toplu yaşar yemınederüm bak. 7 0 Yanıtla
  • Batu Gun:
    V A tam iste akapeli abaza, bize sapik diyenlerden 0 4 Yanıtla
  • V. A.:
    Ben miyim AKP Lİ!! Tam bi ahrazssın… 1 1 Yanıtla
  • Selçuk Durgel:
    binlece kişiye laf yetiştirecem dersen tuvaletinide oraya yaparsın 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:48 Suriye rejimi, muhaliflerin kontrolüne geçen Halep’ten çekiliyor Suriye rejimi, muhaliflerin kontrolüne geçen Halep'ten çekiliyor
12:21 Rejim karşıtı silahlı gruplar, İdlib’in stratejik öneme sahip ilçesinde de kontrolü ele geçirdi Rejim karşıtı silahlı gruplar, İdlib'in stratejik öneme sahip ilçesinde de kontrolü ele geçirdi
12:12 15 yaşındaki kız, Marmaray’ın önüne atladı Dehşet anları kamerada 15 yaşındaki kız, Marmaray'ın önüne atladı! Dehşet anları kamerada
11:18 O Ses Türkiye 2025 jürileri belli oldu O Ses Türkiye 2025 jürileri belli oldu
10:54 Suriye ve Rus savaş uçaklarının misillemesi sonrası Türkiye’yi bekleyen büyük tehlike Suriye ve Rus savaş uçaklarının misillemesi sonrası Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike
15:28 Katıldığı organizasyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdıran protesto Katıldığı organizasyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran protesto
15:15 Beşiktaş’tan Hasan Arat’a 2 kelimelik veda Beşiktaş'tan Hasan Arat'a 2 kelimelik veda
15:05 Yenidoğan çetesi soruşturması kapsamında kapatılan 13 özel hastaneye kayyum atandı Yenidoğan çetesi soruşturması kapsamında kapatılan 13 özel hastaneye kayyum atandı
14:48 ’Harbiye’de İzmir Marşı yasaklandı’ iddialarına MSÜ’den videolu yanıt 'Harbiye'de İzmir Marşı yasaklandı' iddialarına MSÜ'den videolu yanıt
14:42 Hasan Arat, Beşiktaş başkanlığını bu kez resmen bıraktı Hasan Arat, Beşiktaş başkanlığını bu kez resmen bıraktı
14:41 Balıkları pişirecekti, poşeti açınca çığlık atmaya başladı Balıkları pişirecekti, poşeti açınca çığlık atmaya başladı
14:34 11 yıl önce dolandırıcılıktan hüküm giydiği ortaya çıkan bakan istifa etti 11 yıl önce dolandırıcılıktan hüküm giydiği ortaya çıkan bakan istifa etti
14:28 Aile hekimleri 5 günlük grev kararı aldı Aile hekimleri 5 günlük grev kararı aldı
14:26 Taylor Swift’in çıplak görüntülerini yayınlayan Billboard, özür diledi Taylor Swift'in çıplak görüntülerini yayınlayan Billboard, özür diledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2024 13:24:19. #1.13#
SON DAKİKA: Canlı yayın açan fenomenin odasını görenler gözlerine inanamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.