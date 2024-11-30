26 yaşındaki sosyal medya fenomeni Beamori Yurumo, "Burası 26 yaşındaki bekar bir kızın dağınık odası" başlığıyla sosyal medyadan bir yayın açtı.
Canlı yayın esnasında fenomenin masasının üzerini ve odasının dağınıklığını görenler gözlerine inanamadı. Fenomen isim canlı yayın sırasında kapının mobilyalarla kapatılması nedeniyle evden çıkarken zorlandığını ifade etti.
İşte fenomenin odasından kareler;
Son Dakika › Yaşam › Canlı yayın açan fenomenin odasını görenler gözlerine inanamadı - Son Dakika
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