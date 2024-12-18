Çarşaflı kadının görüntülerini çekip paylaşan kişiye tepki yağıyor - Son Dakika
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Yaşam

Çarşaflı kadının görüntülerini çekip paylaşan kişiye tepki yağıyor

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İstanbul'da çarşaflı bir kadının elektrikli scooter kullandığı anlara ilişkin görüntüleri çekip ''Başakşehir'de sıradan bir gün'' notuyla paylaşan kişi tepki çekti. Kısa sürede viral olan görüntünün altına ''Bunun haber değeri taşıyan noktası çarşaflı olması mı?'' şeklinde yorumlar yapıldı.

18.12.2024 17:20
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İstanbul Başakşehir'de trafikte seyir halindeyken elektrikli scooter kullanan çarşaflı bir kadını cep telefonu kamerasıyla kayda alıp "Başakşehir'de sıradan bir gün" notuyla paylaşan kişi büyük tepki çekti.

"BUNDA GARİP BİR DURUM YOK"

Çarşaflı kadının elektrikli scooter kullanmasının anormal bir durummuş gibi karşılanması ve sosyal medyaya bu şekilde servis edilmesine tepki gösterenler videonun altına "Tuhaf olan ne burada? Çarşaflı olması mı?", "Çok garip bir olaymış gibi paylaşıyorlar", "Bunda garip bir durum yok" şeklinde yorumlar yapıldı.

Çarşaflı kadının görüntülerini çekip paylaşan kişiye tepki yağıyor

Elektrikli scooter, Sosyal Medya, Başakşehir, İstanbul, Scooter, Güncel, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Çarşaflı kadının görüntülerini çekip paylaşan kişiye tepki yağıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (30)

  • V. A.:
    bu peçeyi tarihe gomecegiz sart olsun 26 196 Yanıtla
  • Gokcen Haan:
    insanların kılık kıyafetiyle alıp veremediğiniz nedir ki? şu gerici zihniyetiniz bi bitmedi 146 33 Yanıtla
  • Kuzeyden Düşen Çığ:
    kemalizm bu ülkenin ayağına vurulmuş paslı bir prangadır 103 31 Yanıtla
  • Çelikk:
    Aman Geri Kalmayın Sonradan Görmeler 21 66 Yanıtla
  • Aa:
    Ne var lan bunda 68 8 Yanıtla
  • uRaZ’ın DÜNYASI:
    Türkiye içinde arap ülkesi başaksehir 14 61 Yanıtla
  • Murat Çil:
    önünü görüyorsa sorun yok 34 22 Yanıtla
  • Samsun Sporlu:
    v.a kardeş annn bodrum sahilde pikinili geziyordu sorun yoh 40 9 Yanıtla
  • Mert TÜRKOĞLU:
    Bu kişi Batwomen kocası da Batman . 13 31 Yanıtla
  • Sami Göksu:
    Aslan bacım ne olduysa ay başları tutuyor bu ruh hastalarını sen devam et doğru yolunda 35 8 Yanıtla
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