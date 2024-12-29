Çektiği videoyla trafikteki gizemli sıkışıklığın nedenini açıkladı - Son Dakika
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Yaşam

Çektiği videoyla trafikteki gizemli sıkışıklığın nedenini açıkladı

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Bir vatandaş kayda aldığı görüntülerle E-5'te trafiğin neden sıkıştığını anlattı. Bunun nedenini hep merak ettiğini belirten vatandaş, "Ön tarafta yol bomboş. Herhangi bir engel, trafik kazası, hiçbir şey yok. Birkaç aracın yavaşlamasından kaynaklı arkasında Beylikdüzü'ne kadar kuyruk oluştu." ifadelerini kullandı.

29.12.2024 17:16
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Bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntüler, E-5 kara yolunda sıkça yaşanan trafik çilesinin gizemini ortaya çıkardı. Videoda, uzun araç kuyruğunun ne bir trafik kazası ne de bir yol çalışmasından kaynaklanmadığı gözler önüne serildi. Vatandaşın ifadesine göre, trafiğin sebebi oldukça basit ama bir o kadar şaşırtıcı.

"YOL BOMBOŞ, HİÇBİR ENGEL YOK"

Kamerasını sıkışan trafikte yolun ön kısmına doğru çeviren vatandaş, "Burada hiçbir şey yok. Bomboş yol. Herhangi bir engel, trafik kazası, hiçbir şey yok." dedi. Trafiğin neden sıkıştığını hep merak ettiğini belirten vatandaş, "Şuradaki birkaç aracın yavaşlamasından kaynaklı arkasında Beylikdüzü'ne kadar kuyruk oluştu." ifadesini kullandı.

ŞOK DALGASI ETKİSİ

Uzmanlara göre bu durum, "şok dalgası etkisi" olarak bilinen bir trafik fenomenine işaret ediyor. Birkaç aracın hızını düşürmesi, arka arkaya gelen araçların da yavaşlamasına neden oluyor. Sonuç ise kilometrelerce uzayan araç kuyrukları olarak karşımıza çıkıyor.

Çektiği videoyla trafikteki gizemli sıkışıklığın nedenini açıkladı

Beylikdüzü, 3-sayfa, trafik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Çektiği videoyla trafikteki gizemli sıkışıklığın nedenini açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (28)

  • Kadir yılmaz:
    bazı mallar var sol şeritte hiç bişey yokken fren sıkarlar. la oğlum sol şerit meşgul edilmez. bilmiyosan kullanmayı orta şeritten git. sağdanda çok gidilmez giriverirsin bi tırın altına. 196 3 Yanıtla
  • Chen Medya :
    turkiyede 60 yasinda olanin ehliyetini alacaksin Bayan sürücülerinde tamamini geri al trafik mirafik hiç bisey kalmaz 94 76 Yanıtla
    volkan yılmaz:
    Kesinlikle katılıyorum. 2 pedalı ne olduğunu bilmeyen karıştıran bayanlar olduğu sürece bu trafik hiç bitmez. 14 5
    Ali Atkoşan:
    Sen 100 ile gidilecek yere 50 km hız koyar ceza kesersen trafiği kimin yavaşlattığını öğrenirsin K...O..Y..U..N 7 6
  • Murat Sert:
    sol şeridi önü boşken gereksiz kapatana ceza verilmeli 137 1 Yanıtla
    Rena Tekstil:
    Benim çözümde buna yakın evet olması gereken ceza ile 3 0
  • Ali Akkaya:
    bunun kaynağı ehliyetin cok basit hakedilmesi ehliyette egitim sifir eminim herkes ayni fikirdedir 115 3 Yanıtla
    Ali Akkaya:
    hayırdır ağa benimle aynı isim ve soyismi taşıyorsun? 1 5
  • MEZARCI BS:
    üç beş geri…. b… trafik bu halde demek 74 0 Yanıtla
  • ahmet bayrak:
    Aptal trafigi 61 0 Yanıtla
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