Cenaze namazını kıldıran imamdan Volkan Konak için duygulandıran sözler - Son Dakika
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Yaşam

Cenaze namazını kıldıran imamdan Volkan Konak için duygulandıran sözler

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KKTC'de verdiği konser sırasında fenalaşarak hayatını kaybeden ünlü sanatçı Volkan Konak, memleketi Trabzon Maçka'da son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazını kıldıran imam, Konak için ''Dişiyle tırnağıyla, asla yalpalamadan o cesaretli duruşu ile inatçı kişiliği, onurundan ve gururundan taviz vermeden yürüyüşüyle başarı merdivenlerini beşer onar değil, teker teker tırmandı...'' dedi.

02.04.2025 13:33  Güncelleme: 14:02
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) konseri sırasında sahnede geçirdiği kalp krizinin ardından kaldırıldığı hastanede vefat eden Volkan Konak, bugün memleketi Trabzon'da son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze namazını kıldıran imamdan Volkan Konak için duygulandıran sözler

"YERİ DOLMAZ"

Törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı. Açıklamalarda bulunan Özel şu ifadelere yer verdi; "Hepimizin başı sağ olsun. Vefat edenlerin ardından 'Yeri dolmaz' diye çok söylenir. Bu ifadenin en çok karşılık bulacağı kişilerden biri de Volkan Konak. Onurlu bir yaşamı ve bize emanet ettiği eserleri var. 1,5-2 ay önce ADD'nin ödül törenindeydik. Yılın sanatçısı ödülünü almıştı. Sohbet ettik. Bana sordu: 'Günde 6-7 yerde, elde mikrofon konuşuyorsun. Nereden geliyor bu?' dedi. Ben de dedim ki: 'Sen her eline mikrofonu aldığında, bu nasıl bir ses, nasıl bir yürek, nasıl bir inanç, nasıl bir duygu! Seninki marifet, bizimki değil.' dedim. Yeri dolmaz. Ne horonda dolar, ne aydınlıkta dolar. Ekrem İmamoğlu'nu duyduğunda ilk tepkiyi verenlerden... İmza için aramışlar "Oraya imzamı koymam, mürekkebimi koymam, kalbimi koyarım" demiş.

Cenaze namazını kıldıran imamdan Volkan Konak için duygulandıran sözler

ÇOK SAYIDA SİYASETÇİ DE TÖRENE KATILDI

Cenaze törenine CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yanı sıra CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez ve beraberindeki parti heyeti de katıldı.

Cenaze namazını kıldıran imamdan Volkan Konak için duygulandıran sözler

"'BENİ CEVİZ AĞACININ ALTINA GÖMÜN'" DEDİ

Güney Mahallesi Muhtarı Oktay Koçhan, Volkan Konak'ın geçtiğimiz aylarda mezara gelerek vasiyetini verdiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı; "2-3 ay önce geldi. Gece saat 2'lerde beni çağırdılar. Ablası, eşi, kuzeniyle beraber mezara gittik. Orada babasının mezarına yattı, şarkı söyledi ve ağladı. 'Beni ceviz ağacının altına gömün' dedi. 'Vasiyetimdir, beni buraya gömün' dedi. Ben de 'Volkan ağabey sırayla gidiyor, olmaz, uzak kalıyor' dedim. 'Ben hesapladım, benim öleceğim zaman buraya geliyor' dedi. Onu söyledikten sonra kimse ölmedi. Böyle olunca ablası, eşi ve kuzeni ile mezar yerini belirledik. Ceviz ağacının altında oturduğumuz bank vardı, orayı açtık. Babasının mezarına yatıp şarkılar söylemişti. Gün ağarana kadar oradaydık."

Cenaze namazını kıldıran imamdan Volkan Konak için duygulandıran sözler

İMAMIN SÖZLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Cenazede imamın, "Dişiyle, tırnağı ile, asla yalpalamadan, bu cesaretli duruşu ile, inatçı kişiliği, onurundan ve gururundan taviz vermeden yürüyüşü ile başarı merdivenlerini beşer onar değil, teker teker çıktı" sözleri dikkat çekti.

Cenaze namazını kıldıran imamdan Volkan Konak için duygulandıran sözler

Kültür Sanat, Volkan Konak, 3-sayfa, Magazin, Trabzon, Sözler, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Cenaze namazını kıldıran imamdan Volkan Konak için duygulandıran sözler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • yobaz deşen:
    aktrol siyasal İslam badem yağı tarikato marikato gelir birazdan 10 14 Yanıtla
  • 123123As:
    imamcigim sen şimdi naneyi yemedinmi. reis seni birakmaz. silivriye tayinin yakındır 4 7 Yanıtla
  • Fatih TOSUN:
    Evet Volkan konak öldü 2 gündür güzellemeler yapılıyor nede olsa muhaliflerin Adamayıdı beraber kadeh tokuşturdular yani 4 3 Yanıtla
  • İsik Hizi:
    Ölmeden mezar almak ölüme çeker derler ölmeden mezar ayirmayin almayın 4 0 Yanıtla
  • Kirker:
    CHP'nin genel çöpçüsü, imama nasıl kindar bakıyor 0 2 Yanıtla
  • Sefa Hisar:
    Allah rahmet eylesin baş sağlığı ve sabırlar dilerim. 1 0 Yanıtla
  • MAHMUT BAŞAK:
    Umutsuzluğa düşmeyin Allah tüm günahları bağışlar ancak ölüm gelip çakmana tövbe edin Allah'ın azabı geldikten sonra size yardım edilmez sadık allahuazi 0 0 Yanıtla
  • Bir rüya null:
    cenazede kimler var... nereye gideceği belli... son pişmanlık neye yarar 0 0 Yanıtla
  • MAHMUT BAŞAK:
    Ölüm gelip çatmana kadar tövbe edin kendinizi düzeltin sonra size Allah'ın azabı geldi mi daha sonra size kimseyi yardım etmez edemez bu memleketin kafiri Müslüman müslümanın kafir yapmaz ziynetler vardır 0 0 Yanıtla
  • MAHMUT BAŞAK:
    Kişi nasıl yaşarsa öyle ölür öyle dirilir öyle hesaba çekecek Allah her şeye gücü yetendir 0 0 Yanıtla
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