İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Ildır Mahallesi'nde bulunan ziraat arazisinde öğle saatlerinde yangın başladı.
Daha sonra ormanlık alana da sirayet eden yangın, bölgede bulunan yerleşim alanlarına sıçradı.
Ildır'ın bir bölümü ile Germiyan ve Nohutalan mahalleleri tedbir amacıyla tahliye edildi.
Yangına gün boyunca Orman Genel Müdürlüğüne ait 6 uçak, 19 helikopter, 39 arazöz, 14 su ikmal ve 4 dozer ile müdahale edildi.
Akşam saatlerinde Urla yönüne doğru ilerlemeye başlayan alevlere ekiplerin müdahalesi devam ederken, şiddetli rüzgar nedeniyle zor anlar yaşandı. Germiyan Mahallesi'nde yangına müdahale eden ekipler, alevlerin ortasında kaldı. O anlar, anbean kameraya yansıdı.
Son Dakika › Yaşam › Çeşme'deki orman yangına müdahale eden ekipler alevler arasında kaldı - Son Dakika
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