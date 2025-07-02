Çeşme\'deki orman yangına müdahale eden ekipler alevler arasında kaldı

İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Ildır Mahallesi'nde bulunan ziraat arazisinde öğle saatlerinde yangın başladı.

YERLEŞİM ALANLARINA DA SIÇRADI

Daha sonra ormanlık alana da sirayet eden yangın, bölgede bulunan yerleşim alanlarına sıçradı.

2 MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ

Ildır'ın bir bölümü ile Germiyan ve Nohutalan mahalleleri tedbir amacıyla tahliye edildi.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİLDİ

Yangına gün boyunca Orman Genel Müdürlüğüne ait 6 uçak, 19 helikopter, 39 arazöz, 14 su ikmal ve 4 dozer ile müdahale edildi.

ALEVLERİN ARASINDA KALDILAR

Akşam saatlerinde Urla yönüne doğru ilerlemeye başlayan alevlere ekiplerin müdahalesi devam ederken, şiddetli rüzgar nedeniyle zor anlar yaşandı. Germiyan Mahallesi'nde yangına müdahale eden ekipler, alevlerin ortasında kaldı. O anlar, anbean kameraya yansıdı.