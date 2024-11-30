Çevirmeye takılan genç kızın polise sorduğu soru olay oldu

Yaşam

Trafikte seyir halindeyken çevirmeye takılan genç kız, sorduğu soru ile kısa sürede gündem oldu. Araçtaki başka bir kişi tarafından kayda alınan görüntüde direksiyonda oturan genç kız, kendisinde ehliyetini ve ruhsatını isteyen polis memuruna "Abi, beni güzelim diye mi çevirdin?" sorusunu yöneltti. Bu soru karşısında kısa süreli şaşkınlık yaşayan polis memuru ise "Bu şekil şans eseri çeviriyoruz" cevabını verdi.