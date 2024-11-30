Çevirmeye takılan genç kızın polise sorduğu soru olay oldu - Son Dakika
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Yaşam

Çevirmeye takılan genç kızın polise sorduğu soru olay oldu

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Denetim sırasında polis çevirmesine takılan genç bir kız, ''Abi, beni güzelim diye mi çevirdin?'' sorusunu yöneltti. Polis memuru ise genç kıza ''Bu şekil şans eseri çeviriyoruz'' cevabını verdi. O anlara ilişkin görüntü kısa sürede büyük ilgi gördü.

30.11.2024 14:55
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Trafikte seyir halindeyken çevirmeye takılan genç kız, sorduğu soru ile kısa sürede gündem oldu. Araçtaki başka bir kişi tarafından kayda alınan görüntüde direksiyonda oturan genç kız, kendisinde ehliyetini ve ruhsatını isteyen polis memuruna "Abi, beni güzelim diye mi çevirdin?" sorusunu yöneltti. Bu soru karşısında kısa süreli şaşkınlık yaşayan polis memuru ise "Bu şekil şans eseri çeviriyoruz" cevabını verdi.

Çevirmeye takılan genç kızın polise sorduğu soru olay oldu

Sosyal Medya, Gündem, Polis, Polis, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Çevirmeye takılan genç kızın polise sorduğu soru olay oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • Vatandaş Rıza:
    ne ailesine ne kocasina ne vatanina gram faydası olmayan zuppe tip 134 8 Yanıtla
  • Sabri İnce:
    Yeni nesil pazarlama dhjlpıjl 62 1 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    kesin febelidir 24 28 Yanıtla
  • Balan Guler:
    Atatürkçü olarak kardesimizi , Cumhuriyetci bir birey olarak kutluyorum harika davranis 9 30 Yanıtla
  • Zeynep İBİŞ:
    çevrildi diye ne kadar sevinçli amk ?? biz olsak b*ku yedik cevirmesin diye bin takla atıyoruz alkollü cikicaz diye ?? 23 10 Yanıtla
  • Osman Koca:
    güzellikle zeka ters orantılıdır derler ama bu bayanda doğru orantı var. 13 9 Yanıtla
  • Selami Karagülle:
    Ben polisin yerinde olsaydım derdimki Dün güzelleri çevirdim bugün çirkinleri çeviriyorum derdim:) 21 1 Yanıtla
  • Çelikk:
    çok tatlısın 4 12 Yanıtla
  • Ayhan murat Acet:
    Slk 9 0 Yanıtla
  • Hakan Yildiz:
    soygunu heee 2 1 Yanıtla
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