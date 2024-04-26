Cezaevinde 37 kiloya kadar düşen Nihal Candan tahliye edildi - Son Dakika
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Yaşam

Cezaevinde 37 kiloya kadar düşen Nihal Candan tahliye edildi

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Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla 5.5 ay önce tutuklanan sosyal medya fenomeni Nihal Candan, sağlık sorunları nedeniyle cezaevinde 37 kiloya kadar düştü. Candan'ın cezaevinde tedavisine devam edilemeyeceği yönündeki doktor raporunun ardından tahliyesine karar verildi.

26.04.2024 12:37  Güncelleme: 12:40
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Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla 5.5 ay önce tutuklanan sosyal medya fenomeni Candan kardeşlerden Nihal Candan, cezaevinde 'anoreksiya'ya (yemek yememe hastalığı) yakalanarak 37 kiloya kadar düştü.

ÖNCE RAPOR SONRA TAHLİYE

Durumunun kötüye gitmesi üzerine dün hastaneye kaldırılan Nihal Candan'ın, cezaevinde tedavisine devam edilemeyeceği yönündeki doktor raporunun ardından cezaevinden tahliyesine karar verildi.

Cezaevinde 37 kiloya kadar düşen Nihal Candan tahliye edildi

AVUKATINDAN AÇIKLAMA VAR

Nihal Candan'ın bugün saat 17.00'de tahliye edilmesini beklediklerini belirten Candan kardeşlerin avukatı Kasım Ergün, "Dünkü gelişmelerden sonra cezaevinde durumu öğrendikten sonra savcılıktan sağlık nedeniyle tahliye talep etti. Dosya savcısı kendi kararıyla bu sabah sağlık durumları gerekçesiyle tahliyesine karar verdi" dedi.

AÇLIK GREVİNE BAŞLAMIŞ

Futbol dünyasını dolandıran banka müdürü Seçil Erzan ile aynı koğuşta kalan kardeşlerden Nihal Candan, psikolojik sorunlar yaşamaya başladı. Daha önce anoreksiya olan ve tedavi gören Nihal Candan, cezaevi yönetimine tepki göstermek için yemek yemeyince 37 kiloya kadar düştü.

Cezaevinde 37 kiloya kadar düşen Nihal Candan tahliye edildi

KASIM AYINDA TUTUKLANMIŞTI

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 2021'de ülke genelinde farklı devlet kurumlarından ihale yoluyla ucuza araç sattıklarını beyan eden ve mağdurlardan aldıkları paraları geri ödemeyen şüphelilerle ilgili soruşturma başlatmıştı. Sosyal medya fenomenleri Alisya Bahar Candan ve kamuoyunda "Nihal Candan" olarak tanınan Gülnihal Çiçek kardeşler ile Hacı İsrafil Sağlam düzenlenen operasyon kapsamında "suç gelirlerini aklama" iddiasıyla gözaltına alınmış, emniyetteki işlemlerin ardından 16 Kasım 2023'te sevk edildikleri adliyede tutuklanmıştı.

Cezaevinde 37 kiloya kadar düşen Nihal Candan tahliye edildi

Nihal Candan, Sosyal Medya, Hukuk, Magazin, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Cezaevinde 37 kiloya kadar düşen Nihal Candan tahliye edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • AHMET GEZER GEZER: Cezaevlerinde nice bakıma muhtaçlar varken bu fenomen bozuntusuna mı vurdu talih 230 2 Yanıtla
    Ahmet Ateş: Adalet olmayan yerde bu işler bir telefona bakar, birileri cezaevinde öldüler onların suçu neydi? 14 1
  • Haluk Verisoglu: Güzel bir taktik olmuş???? 193 3 Yanıtla
  • Cengiz Mertoglu: O zaman herkesi tahliye edin nerede adalet her kilo verene ayrıcalık yapılırsa bu adalet değil güven kaybıdır. İnşallah............. 86 1 Yanıtla
  • Kiralık Drone adana Havadan Drone Çekimi: ozaman diğer mahkumlarda bunu ornek alarak tahlıye olamanın yolu bu dıyerekten iyimiş valla 68 0 Yanıtla
  • Ümit Demir : Anne cocuguyla kalıyo bir sürü mahküm..o yavruların suçu günahı yok dısârıya onlarin ihtiyaci varken bunun bilerek zayiflayip dişarı çikmasi doğru değil bence 54 1 Yanıtla
  • Emre ÖZER: Bu taktiği öğrenmemiz iyi oldu 40 1 Yanıtla
  • mehmet baş: Güzel ülkemin adaletli, herkese eşit, hakkaniyetli adaletini seviyorum, böyle haberler okudukca adalete olan güvenim daha da artıyor. 19 3 Yanıtla
  • Sessiz Gezgin: O zaman herkes açlık grevini girsin tahliye olsun. 13 0 Yanıtla
  • Serkan Basar: yazıklar olsun başka diyecek söz bulamıyorum 12 0 Yanıtla
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